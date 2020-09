OM – ASSE // Les Notes de FCM : Balerdi, Sakai, les ailes de la défaite

L’Olympique de Marseille s’est incliné pour la première fois en quarante et un an, à domicile, face à l’ASSE (0-2).

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 6/10

Pas grand chose à lui reprocher…

Les deux buts encaissés n’engagent pas sa responsabilité individuelle. Il est décisif à deux reprises, la première fois devant Bouanga avec une sortie un peu bizarre (16′) et la seconde fois, toujours devant le Gabonais mais avec une parade plus traditionnelle (70′) pour laisser son équipe dans la rencontre. La troisième fois, le meilleur joueur stéphanois l’a fusillé ne lui laissant aucune chance (75′). Il ne peut pas non plus gagner le match tout seul…

H. Sakai : 3,5/10

Hamouma et Bouanga l’ont plus fait souffrir que Neymar…

Il a été l’un des points faibles défensifs de son équipe. Il ne parvient tout d’abord pas à empêcher Maçon de centrer à droite (6′) avant d’écoper d’un carton sévère, une fois passée à gauche, pour une faute sur Hamouma (30′). À noter qu’offensivement, il a tout de même beaucoup proposé, plus encore à gauche qu’à droite, avec beaucoup de présences et quelques centres intéressants (6′, 67′).

Alvaro : 6/10

Le meilleur défenseur marseillais sur la pelouse…

Dans une équipe dominée défensivement, il a rattrapé quelques coups et poussé plusieurs gueulantes. Il a pu souffrir mais n’a jamais lâché comme lorsque, à la 14′, Abi était parvenu à le prendre de vitesse. L’Espagnol éteindra dans la foulée l’incendie en s’arrachant dans son style caractéristique. Un sauvetage dangereux, également à la 53′, alors que le second but stéphanois n’était plus très loin. Il a démontré qu’il était toujours bien présent mentalement malgré sa semaine médiatique compliquée…

D. Caleta-Car : 3,5/10

Coupable sur les deux buts encaissés…

Clairement pas un grand match du Croate. Il est en retard sur Hamouma sur le premier but (6′) avant de se faire crocheter, loin de ses seize mètres, par Nordin (75′) sur le but du break. S’il a été plutôt dominateur dans les airs (quatre ballons aériens gagnés), il a souffert au sol et n’a que trop rarement offert ce petit bonus habituel à la construction.

L. Balerdi : 2,5/10

Un calvaire pour le jeune Argentin…

Titularisé à un poste inhabituel d’arrière gauche, il a souffert le martyr en première période ratant à peu près tout… même les touches ! Le seul point positif de sa soirée aura été sa présence offensive sur corner (41′, 45′). Ne pas oublier qu’il dépannait avant de le juger…

puis entré à la mi-temps de B. Sarr : 4/10



Rentré à la 45′ à la place de Balerdi.

Une rentrée pleine de bonnes intentions avec beaucoup de ballons touchés (49 soit plus que Sakai ou Sanson sur tout le match) mais peu, utilisés de manière intéressante. Il a donné une teinte plus offensive à l’équipe qui se paye sans doute un peu sur l’action du second but stéphanois sur lequel Sarr est en retard derrière Bouanga (75′).

B. Kamara : 4/10

Sa présence ne s’est pas assez fait sentir…

Même s’il est le marseillais qui touche le plus de ballons (87), son impact sur le match est anecdotique. Il n’a pas rayonné au milieu, n’est ni parvenu à couper les angles de passes ni à maîtriser les jeunes Verts. Ses deux zones d’actions privilégiées furent les extrémités gauches et droites du rond central où il devait avoir un rôle clé pour bloquer les transitions adverses passant dans l’axe. Raté.

M. Sanson : 4/10

Un peu partout, un peu nulle part…

Avec une zone d’activité très élargie, il avait lui aussi un rôle important face à une équipe laissant beaucoup d’espaces à la perte du ballon. S’il a très bien commencé le match avec quelques belles récupérations dans des zones dangereuses, il a peu à peu disparu des radars jusqu’à être difficilement apercevable en seconde période. Tout de même deux passes clés à son actif dont un excellent centre pour Thauvin (11′). On passera sous silence son énorme occasion ratée à la 55′. Remplacé par Valère Germain (70′) qui a fait une rentrée tout à fait anonyme.

V. Rongier : 4/10

Timide, peu influent…

Un petit match également de la part de l’ancien Nantais avec aucune contribution importante à souligner offensivement ou défensivement. À la traîne sur les transitions stéphanoises et pas spécialement tranchant offensivement malgré la volonté de s’insérer et de combiner notamment avec Thauvin. Il a tout de même su rester propre et a connu une (légère) embellie au retour des vestiaires. Remplacé à la 77′ par Kevin Strootman.

F. Thauvin : 5,5/10

Encore une fois le plus proche d’être décisif…

Lorsque l’on regarde sa ligne de stats offensives (4 tirs, 3 passes clés et 5 dribbles réussis), on se rend compte qu’il s’est démené pour tenter de créer quelque chose en attaque. Et c’est à mettre à son crédit, lorsqu’il avait le ballon dans les 30 derniers mètres, il se passait quelque chose. Mais il a manqué de précision sur trois occasions (11′, 39′ et 55′), a vu Moulin sortir son très beau coup franc (85′) et Aké expédier son offrande sur la barre transversale (54′). Il était dans son rôle et il ne lui a pas manqué grand chose…

M. Lopez : 4/10

Pas à sa place, absolument pas à son aise…

Le coup avait fonctionné contre Paris mais cette fois-ci, l’illusion n’a jamais pris. Il faut dire que par moment, il était réellement forcé de jouer dans la position d’un numéro neuf. Ça ne colle absolument pas à ses qualités et ça s’est vu. Ça n’excuse cependant pas certains choix techniques douteux comme ce centre complètement foiré et inoffensif à la 16′ alors qu’il était en excellente position.

puis entré à la mi-temps de M. Aké : 6/10

Pas loin de changer la face du match…

Il a tout de suite apporté beaucoup de dynamisme notamment au pressing sur les défenseurs et le gardien stéphanois. Il a fait sentir sa présence dans la surface de réparation comme sur cette petite occasion qu’il se créée seul grâce à son abnégation (67′). Dommage qu’il envoie sur la barre transversale son énorme opportunité à la 54’… Étant donné l’état du poste d’avant-centre à l’Olympique de Marseille, il s’est positionné comme un candidat sérieux. Sans doute les meilleures 45 minutes d’un attaquant axial à l’OM depuis le début de saison…

D. Payet : 5/10

Il a distribué ses deux, trois caviars, pour le reste…

Sur les deux énormes occasions marseillaises (54′ et 55′), il est à l’avant dernière et à la dernière passe. C’est là où on l’attend, à la construction. Il a aussi sorti une ou deux bonnes ouvertures en première période (25′, 40′). Il aurait peut-être pu en faire plus mais son match est loin d’être désastreux.

LE COACH

André Villas-Boas : 3/10

Le coup du « loto » (copyright Tuchel) réussi face à Paris a échoué contre Saint-Étienne.

Dans un match à la configuration très différente, il a à nouveau opté pour un onze sans attaquant axial de formation. Ça n’a pas fonctionné et certains joueurs (Balerdi, Lopez) ont beaucoup souffert dans les positions inhabituelles qui leur étaient offertes.

C’est Saint-Étienne qui a dicté le jeu et le scénario du match. L’OM n’a jamais eu la maîtrise tactique dans cette rencontre.