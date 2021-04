OM – Dijon (2-0) // Les Notes de FCM : Le duo Balerdi – Alvaro buteur, Payet à la passe dé’… Sampaoli peut remercier ses défenseurs !

L’Olympique de Marseille a reçu Dijon ce dimanche. La rencontre s’est terminée sur le score de 2-0. Voici les notes des joueurs alignés par Jorge Sampaoli !

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S.Mandanda : 6/10

Il n’a pas eu grand chose à faire !

Soirée tranquille pour Steve Mandanda qui était face à la dernière attaque de Ligue 1 ce dimanche soir. Le gardien marseillais n’a pas eu à s’inquiéter des quelques actions de Baldé et Konaté. Tout de même un clean sheet, ce qui n’était plus arrivé depuis le match face à Bordeaux en février dernier.

P.Lirola: 6/10

L’un des seuls à avoir tenté des choses !

C’est le joueur qui colle le plus à l’ADN de Jorge Sampaoli : un latéral offensif, capable d’aller vers l’avant et de percuter. Il ne lui manque pas grand chose pour devenir encore plus performant : simplement un peu de finition. Intéressant sur son côté droit, il a combiné avec Thauvin et centrer mais n’a pas vraiment réussi à trouver Milik dans la surface. Un bon match malgré le fait qu’il n’ait pas été décisif !

L.Balerdi : 7/10

Une soirée décisive !

Leonardo Balerdi a été titularisé en défense centrale avec Alvaro et Sakai. L’Argentin a débuté la rencontre sur le côté droit de cette défense à 3 alors qu’il était souvent au milieu. Propre défensivement, il a été solide et a pu montrer sa belle relance. Sur un coup-franc de Dimitri Payet, il saute plus haut que tout le monde et trompe le gardien dijonnais. Un but important qui intervient juste avant la pause, permettant aux Marseillais de continuer la rencontre plus sereinement.

Alvaro.G : 6,5/10

Est-il assez bon pour le jeu de Sampaoli?

Certains diront qu’il faut des joueurs comme lui pour que les autres se libèrent, d’autres voudraient le voir hors de la défense de l’OM tant sa relance et son jeu au pied lui font défaut. Une chose est sûre : il a été décisif dans cette rencontre face à des Dijonnais bien en place. Sur coup de pied arrêté une nouvelle fois, Payet dépose le ballon sur la tête de l’Espagnol mais un défenseur la contre ! Pour le moment, le but est accordé à Alvaro et cela vient récompenser son état d’esprit toujours irréprochable.

H.Sakai : 6,5/10

Il a très clairement gagné des points !

Alors qu’il était totalement écarté du onze de Jorge Sampaoli, le Japonais s’est illustré par son envie de bien faire. A plusieurs reprises, il sauve Alvaro après des pertes de balle, notamment en début de match où il sort un tacle parfait pour annihiler une contre-attaque dijonnaise. Précieux, il a même été meilleur que Caleta-Car lors des dernières rencontres.

Luis Henrique : 5,5/10

Il ne lui manque que de la maturité pour exploser !

On sent un gros potentiel chez le jeune brésilien mais c’est justement son âge qui pose problème pour le moment. Il n’a pas encore vraiment confiance en ses capacités et revient sur ses pas au lieu de foncer vers l’avant… Tout l’inverse d’un certain Radonjic ! Même en piston gauche, il n’a pas hésité à apporter de la percussion. Il trouve Lirola sur un centre mais l’Espagnol ne réussit pas à cadrer. Il sort peu après l’heure de jeu à la place de Cuisance (67e). Le milieu français n’a pas apporté grand-chose. Positionné à droite, il a raté plusieurs passes avant d’en réussir une belle en fin de match pour Thauvin qui n’en fera rien.

P.Gueye : 5/10

Il a ralenti le jeu !

Depuis quelques matchs, il est l’ombre de lui-même. Alors qu’il était très intéressant avec Kamara au milieu, il est de plus en plus lent. Sa vision de jeu devient un problème puisqu’il retourne sans arrêt vers l’arrière sans vraiment tenter d’apporter offensivement. A noter qu’il a également commis plusieurs fautes et a été sanctionné d’un carton jaune par l’arbitre Ruddy Buquet.

B.Kamara : 6/10

Moins étincelant mais toujours au dessus !

Même lorsqu’il est moins bien, il montre une aisance sur le terrain qui est bien supérieure à celle de ses coéquipiers. Au milieu avec Gueye, il n’a pas réussi à entrer dans son match avant de jouer vers l’avant et d’apporter à son équipe. Il trouve Lirola à plusieurs reprises, lui permettant de percuter sur son côté. Il est ensuite plus timide sur le terrain mais toujours présent dans l’impact. Un match correct mais moins marquant que les précédents.

F.Thauvin : 4,5/10

Il va falloir montrer plus pour convaincre Sampaoli !

Rien n’est encore fait pour sa prolongation, il va devoir convaincre qu’il est la meilleure solution ! Pour le moment, ce n’est pas vraiment le cas, surtout avec ses demandes salariales. Peu remuant, il est tout de même trouvé quelques fois par Payet et fait quelques combinaisons avec Pol Lirola. Sur le côté gauche après la sortie d’Henrique, c’est encore plus difficile pour lui d’exister.

D.Payet : 5/10

Il a perdu du poids mais il faut retrouver de l’efficacité !

C’est indéniable, Payet est transformé physiquement. Dans ses déplacements, sa rapidité, on le sent plus léger… Mais cela n’est pas suffisant ! Malgré ses deux passes décisives sur coup-franc et corner, il n’a pas assez apporté dans le jeu. Il rate deux occasions alors qu’il est bien servi par Milik. Une fois trop haut, l’autre fois trop sur le gardien… Le numéro 10 doit se ressaisir pour retrouver sa finition devant le but ! Sorti à la place de Khaoui à la 91e minute qui n’a pas le temps de s’illustrer.

A.Milik : 5/10

Il aurait peut-être aimé voir les coups de patte de Payet pour lui…

Match difficile pour Arek Milik qui est esseulé dans cette attaque marseillaise. En début de match, il est transparent et montre qu’il est agacé de ne pas avoir le ballon. Il redescend un peu pour le toucher plus et participe à la création du jeu. Il tente sa chance d’une frappe mais ce n’est pas cadré. En seconde période, il trouve Payet qui rate totalement son tir. Benedetto le remplace en fin de rencontre (79e) mais l’Argentin ne montre rien.

LE COACH

Jorge Sampaoli : 6/10

Très agacé par ce qu’il a vu sur le terrain !

On a senti le coach argentin très énervé contre ses joueurs ! Pas assez de rapidité ni de profondeur… Des frappes et des passes ratées. Cette inefficacité a frustré Sampaoli qui a fait les cents pas à quelques mètres de son banc. Finalement, il prend les trois points et flatte même ses joueurs au micro de Canal +, affirmant qu’ils sont en bonne évolution. On espère voir du mieux face à Montpellier avec un groupe au complet !