OM – Lens // Les Notes de FCM : Un match lamentable d’une équipe malade… Personne ne mérite la moyenne !

L’Olympique de Marseille, s’est incliné au Vélodrome sur le score de 0-1 face à Lens ce mercredi soir… Que dire de la prestations des joueurs d’André Villas-Boas?

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 4,5/10

Le seul qui n’est pas à blâmer !

On ne peut rien lui reprocher. Il a fait son boulot, ne s’est pas troué sur les quelques frappes lensoises, notamment en seconde période. Sur le but, il ne peut quasiment rien faire. Attention toute fois à ses relances aux pieds qui n’ont pas toujours trouvé de destinataire.

Y. Nagatomo : 2/10

Inutile encore une fois… Autant jouer à 10.

Titularisé en l’absence de Jordan Amavi et Pol Lirola, Nagatomo n’a rien apporté, une nouvelle fois. Epaulé par Germain, il l’a souvent regardé, passif, ne songeant jamais à défendre. Offensivement, c’était le néant le plus total. Pas étonnant que les milieux penchaient plutôt sur la droite… (Remplacé par Khaoui qui n’aura rien apporté sur son côté gauche)

L.Balerdi : 2/10

Il a eu sa chance… Et s’est totalement raté !

Titularisé en l’absence d’Alvaro (sus.), Leonardo Balerdi a bien commencé la rencontre avec un bon tacle, de bonnes relances puis s’est laissé absorber par le rythme très lent de la première période… Peu concentré, il a perdu un ballon très dangereux qui aurait pu coûter cher à l’OM. Heureusement, Caleta-Car a assuré. Après sa bouillie face à Porto, l’Argentin a eu sa chance. Pas sûr qu’il en ait une troisième.

D. Caleta-Car : 4/10

Sauveur puis passif sur le but !

Sans Alvaro Gonzalez, Caleta-Car n’a pas été le patron de la défense aux côté de Balerdi. Sauveur à une reprise après une grosse erreur de son partenaire du soir en charnière, il a été passif sur le but encaissé… Un manque de concentration qui coûte tout de même cher aux Marseillais.

H.Sakai : 2/10

Si même lui n’est pas au rendez-vous…

Le Samouraï, le guerrier, celui qui ne lâche rien a montré ses limites. Sakai a été totalement dépassé sur son côté droit, incapable d’apporter offensivement. A plusieurs reprises, il donne des ballons dans le mauvais tempos à Thauvin, rate des passes à quelques mètres de ses coéquipiers… Comme tous les Marseillais, il n’y était pas !

P. Gueye : 3/10

Frustré nerveux et agressif !

Voilà ce qui ressort de la prestation de Pape Gueye ce mercredi soir. L’ancien Havrais a tenu sa place de sentinelle… Mais à trop vouloir stopper les offensives de Kakuta, il en est devenu dangereux pour son équipe en accumulant les fautes bêtes. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’AVB le sort à la 60e minute, histoire de ne pas en plus se priver de lui pour plusieurs matchs après la blessure de Rongier et Kamara. (Remplacé par Perrin à la 63e minute. Le minot ne pouvait pas faire grand chose pour aider une équipe en train de sombrer…)

M.Sanson : 2/10

Ça aurait pu être son dernier match… Dommage.

Une offre d’Aston Villa serait venue pour Morgan Sanson. Une offre « pathétique » selon André Villas-Boas en conférence de presse. Peu importe, il n’a pas le niveau pour la Premier League ! Censé être le milieu créateur dans ce trio, Sanson s’est souvent mal positionné, n’est pas venu proposer des solutions à ses partenaires… Lorsqu’il avait le ballon, il a souvent fait des erreurs et a accumulé les pertes de balles. Et que dire de ses contrôles… 7 ratés au total !

V.Rongier : 3/10

Le seul qui a montré un semblant d’envie… Mais à quoi bon?

Avant de sortir, Valentin Rongier a montré de l’envie, de l’acharnement pour récupérer des ballons… Bien qu’il ait été remplacé avant la fin de la mi-temps, il est celui qui a fait le plus de tacles de toute la rencontre. Offensivement, il a été absent et trop peu précis dans ses passes, notamment sur le côté droit où il a tenté quelques fois de combiner avec Thauvin et Sakai. (Remplacé par Cuisance à la 43e minute)

M. Cuisance : 2/10

Le Bayern en voulait combien déjà?

Peu importe le prix : c’est trop. Auteur d’un bon match face à Bordeaux en début de saison, son premier à l’OM, il n’a jamais remontré le même niveau ! Pourtant, on sent de la qualité chez Cuisance, surtout techniquement… Mais ça ne suffit pas. Il a remplacé Rongier qui bougeait beaucoup… Lui n’a pas su apporté ce volume-là.

F. Thauvin : 1,5/10

Absolument rien à retenir…

Censé être le leader de cette ligne d’attaque composée de Germain et Benedetto, Thauvin n’a rien apporté. L’ailier a souvent attendu les appels de balles de Sakai sans trop savoir quand lui donner le ballon. Aucune envie, aucune élimination, aucune frappe… Affligeant. (Remplacé par Radonjic à la 62e minute. Le Serbe a tenté des choses, s’est montré plus remuant mais tellement brouillon. Il offre la première et unique frappe cadrée de la rencontre à la 85e minute !)

V. Germain : 2/10

Titulaire pour faire le nombre.

Inutile sur son côté gauche, Valère Germain n’a touché que très peu de ballons… Et lorsqu’il en a eu, il les a souvent perdu. Un attaquant qui a perdu le sens du but, qui ne sait plus où se positionner, se démarquer et être en bonne position offensive. Il a cependant épauler à plusieurs reprises un Nagatomo dépassé par les événements.

D. Benedetto : 1/10



Casper lui envie sa transparence…

Le fantôme de ce match, Benedetto n’y est plus. Toujours mal placé, l’Argentin est obligé de venir décrocher pour toucher quelques ballons, faire quelques centres pour personne dans la surface. Une prestation lamentable, catastrophique… (Remplacé par Payet à la 63e minute qui n’aura rien proposé, si ce n’est un coup-franc qui ne retombera pas assez vite pour tromper Leca.)

LE COACH

André Villas-Boas : 2/10

Une bouillie tactique sans nom…

Plus que la tactique, c’est son groupe qu’il a totalement perdu ce mercredi soir. Si après le match face à Nîmes, il a menacé ses joueurs de démissionner, il a eu leur réponse sur le terrain. En conférence de presse, le coach a salué l’état d’esprit de ses joueurs. Ironie ou non, il les aurait même remercié dans le vestiaire. La direction ne compte cependant pas licencié AVB avant la rencontre face à Monaco. Pas sûr que les supporters soient du même avis.