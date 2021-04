OM – Lorient (3-2) // Les Notes de FCM : Lirola en feu, le réveil de Payet et la chute aux enfers de Cuisance…

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Lorient ce samedi. La rencontre s’est terminée sur le score de 3-2. Voici les notes des joueurs alignés par Jorge Sampaoli !

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S.Mandanda : 5/10

Un numéro 1 bis lui ferait du bien…

Alors que le débat est lancé depuis quelques jours : que faire de Mandanda la saison prochaine? Le gardien international français a répondu présent sur le peu d’actions des Merlus, notamment sur des frappes de Laurienté à l’entrée de la surface. Pas vraiment inquiété en début de rencontre, il se loupe sur sa sortie avant le premier but de Moffi. Sur le second, il n’est pas vraiment aidé par sa défense.

P.Lirola: 7,5/10

La meilleure recrue pour Sampaoli !

Pablo Longoria a recruté le latéral droit avant que Jorge Sampaoli n’arrive. Comme s’il préparait déjà la venue du coach argentin tant il est taillé pour son système de jeu avec des latéraux hauts. Auteur d’un doublé, il est récompensé pour ses nombreux efforts depuis qu’il est arrivé à Marseille. Il faut le garder et trouver son pendant à gauche pour avoir une équipe plus compétitive la saison prochaine.

L.Balerdi : 6/10

Ce détail qui l’empêche de titiller les sommets…

Nul doute que Leonardo Balerdi est un bon défenseur central et qu’il deviendra celui que Sampaoli et Villas-Boas ont vu en lui. Cependant, sur cette rencontre, il commet deux erreurs qui permettent aux Lorientais de marquer. Il se fait aspirer par Wissa sur le premier but et ouvre le champ pour Moffi. Sur le second, il recule trop et ne vient jamais au contact de l’attaquant. En gommant ces erreurs et en devenant constant, il pourra prétendre à une vraie place pour la saison prochaine.

L.Perrin : 5/10

Il fait les frais des erreurs de Sampaoli…

Avec les suspensions d’Alvaro et Caleta-Car, il aurait été étonnant de ne pas le voir sur le terrain. Surtout après son but face à Montpellier. Pas le plus mauvais des trois défenseurs en première mi-temps, il ne joue pas bien le coup sur le premier but lorientais. A la pause, il est sorti à la place de Luis Henrique pour une reconfiguration tactique… On espère le voir 90′ dans les prochaines semaines.

H.Sakai : 4/10

Appliqué mais pris de vitesse par Moffi…

Comme à son habitude, Sakai a été sérieux et appliqué durant cette rencontre. Défensivement, il a été solide, propre dans ses relances. Il est en revanche fautif sur les deux buts. Pour le premier, il couvre le hors-jeu de Moffi. Sur le second, l’attaquant lorientais le prend de vitesse sur un contrôle, le Japonais est déposé et ne le rattrapera jamais.

M.Cuisance : 3,5/10

Entre lui et Ntcham, ça se joue !

Cela n’aurait pas été surprenant de le voir sortir à la mi-temps tant Cuisance à été décevant sur ce côté droit. Jamais dans le bon tempo, des contrôles trop longs, pertes de balles et lenteur, le milieu du Bayern Munich a été très en dessous des attentes portées en lui. Replacé en relayeur, il combine mieux avec Henrique à gauche et se libère. Toujours brouillon et imprécis mais il est monté en puissance dans la rencontre. Remplacé par Khaoui à la 75e qui a été sérieux, combatif et qui a tenu son poste jusqu’à la fin du match.

Luis Henrique : 5/10

Sa puissance et sa percussion auraient fait du bien dès l’entame !

En première mi-temps, il manquait cruellement de vitesse et de profondeur. Pas de mouvement et Thauvin en piston gauche, ce n’était clairement pas la meilleure idée de Jorge Sampaoli. Entré à la mi-temps à la place de Perrin, Luis Henrique prend cette position et propose des solutions à un Payet qui renaît. Une bonne mi-temps même s’il manque un peu de prise d’initiatives.

P.Gueye : 5/10

C’est trop loin des attentes portées en lui…

Pape Gueye ne fait pas un mauvais match. Seulement voilà, depuis quelques semaines, on le sent moins percutant et moins tranchant qu’en début de saison. L’ancien havrais a des qualités mais ne semble pas pouvoir les exprimer dans cet effectif en recherche de style de jeu. Quelques passes qui cassent des lignes mais on espère voir plus de sa part !

B.Kamara : 6,5/10

La valeur sûre de cet effectif.

Seulement âgé de 21 ans, il s’impose encore plus comme un patron. Un peu court sur sa récupération de balle, il permet à Lorient de marquer le premier but. En dehors de cette erreur, il a tenu parfaitement ses postes de milieu défensif et de défenseur droit. Propre et solide dans ce trio avec Balerdi et Sakai, il a permis de relancer plus haut et d’apporter le surnombre au milieu pour créer des actions.

F.Thauvin : 4/10

Lirola lui a donné une leçon d’efficacité

En première période il est positionné au poste de piston gauche. Une erreur de Jorge Sampaoli qui sera rectifiée en seconde mi-temps. Thauvin retrouve son côté droit et il se lâche un peu plus. Pas vraiment en réussite, il tente quelques centres qui ne trouvent pas preneurs. Il est à deux doigts de signer une passe décisive mais Payet rate sa frappe. Une rencontre à oublier pour l’ailier marseillais.

D.Payet : 6/10

Une splendide volée libératrice?

Toujours aux côtés de Milik en attaque, Dimitri Payet n’a pas réussi à vraiment peser en première période. Souvent mal positionné ou pas trouvé, le numéro 10 a eu du mal à trouver son rythme. En début de seconde mi-temps sur une déviation de Milik, il enchaîne d’une merveilleuse volée du droit sans contrôle. Le gardien ne peut que regarder le ballon se glisser dans les filets. En revanche sur une action bien menée avec Thauvin, il est trop gourmand et se rate totalement. Il pouvait offrir le 3-1 et le match était plié… Du mieux dans ces 45 dernières minutes.

A.Milik : 5/10

Même quand il ne marque pas, il pèse !

En première période, le Polonais n’a eu de cesse de faire des appels dans la profondeur. Perrin et Balerdi n’ont jamais tenté de le trouver. En deuxième mi-temps, à l’image de l’équipe, il participe plus au jeu et permet à Payet, sur une déviation de la tête, d’égaliser d’une magnifique volée du gauche. Il combine avec le numéro 10 et Thauvin et est tout proche de signer un but mais écrase son tir. Lirola se chargera de mettre les deux seconds buts. Malgré son inefficacité devant le but, Milik a pesé sur la défense et a permis à ses coéquipiers de briller.

LE COACH

Jorge Sampaoli : 6,5/10

Des erreurs assumées et gommées !

Loin d’être un coach dogmatique, Sampaoli a su renverser la tendance dès l’entame de la seconde période. Il y avait peut-être mieux à faire que de sortir Perrin qui n’était pas le pire sur le terrain. Cuisance, méritait davantage de quitter la pelouse. Le re-positionnement de Thauvin à droite a tout changé et a amené les buts de Lirola. Belle réaction de l’Argentin qui a en plus assumé ses erreurs en conférence de presse.