OM – Montpellier // Les Notes de FCM : Thauvin impliqué, Payet piqué, le duo Kamara – Gueye au top !

L’Olympique de Marseille commence bien l’année 2021 par une victoire face à Montpellier sur le score de 3-1 !

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 6/10

Pas irréprochable sur le but mais quand même solide !

Le gardien de l’Olympique de Marseille a su s’imposer quand il le fallait, sauf sur le but de Florent Mollet où l’international français se fait surprendre. Après cela, il a été solide et a repoussé les attaques montpelliéraines comme cette frappe tout en puissance d’Andy Delort à la 77e (signalé hors-jeu) ou sur celle de Ristic plus tôt dans la partie. Le portier a rassuré sa défense, comme à son habitude.

H. Sakai : 5/10

De l’envie, de l’engagement, mais pas mal d’erreurs…

Le retour du Sakai qui s’impose dans les duels n’était pas pour ce mercredi soir mais le Japonais a tout de même participé à l’animation offensive. Bien que le début de match penchait sur le côté gauche, le latéral droit a su combiner avec Florian Thauvin pour apporter de la profondeur… Mais pas que ! A la 13e minute, il se retrouve aux avants postes après une bonne combinaison avec Kamara et Gueye. Malheureusement, il est surpris et ne parvient pas à enchaîner. A noter son bon sauvetage après une erreur de son compatriote Yuto Nagatomo en première mi-temps.

Alvaro : 6/10

Serein, propre et à deux doigts d’être décisif !

Souvent dans les bons coups défensivement, Alvaro Gonzalez était très en jambes ce mercredi soir. S’il a été moins présent dans les airs que son coéquipier Duje Caleta-Car, l’Espagnol a rassuré avec sa vision de jeu. Le défenseur a stoppé plusieurs actions montpelliéraines comme à la 69e minute où il s’interpose devant Laborde. Dans le temps additionnel, il se jette sur la frappe de Dolly pour empêcher dans les buts vides… L’arbitre siffle hors-jeu mais l’Espagnol avait assuré.

D. Caleta-Car : 7/10

Solide dans les airs et un très bon jeu vers l’avant.

Le Croate s’en est bien sorti face au duo Laborde – Delort, notamment dans les airs avec 5 ballons gagnés. Alors bien sûr, on est loin du Caleta-Car de la saison dernière qui enchaînait les belles prestations, mais il y a du mieux. A la 90e minute, il s’est même illustré avec une magnifique relance en profondeur dans les pieds de Thauvin. Malheureusement, l’ailier n’a pas pu concrétiser l’action en but.

Y. Nagatomo : 2/10

Vivement qu’Amavi revienne…

Comme tous ses matchs depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Yuto Nagatomo est passé totalement à côté de sa rencontre. Le Japonais a raté un nombre incalculable de passes courtes. Surtout, le latéral gauche a été dangereux défensivement. Souvent en retard, il a laissé des boulevards à Florent Mollet qui l’a pris de vitesse à de nombreuses reprises. Offensivement, il n’a jamais rien apporté. Vivement qu’Amavi fasse son retour… (Sorti à la place de Khaoui à la 78e minute. Ce dernier a d’ailleurs montré plus de choses en 15 min que Nagatomo durant toute la rencontre. Il est d’ailleurs passeur décisif pour Valère Germain à la fin de la rencontre grâce à une belle combinaison avec Kamara.)

B. Kamara : 7/10

Le retour du Kamara pétri de talent…

L’un des meilleurs Marseillais sur le terrain, Boubacar Kamara semble avoir repris l’assurance qu’il avait la saison dernière. Le minot a pu s’illustrer offensivement aux côtés de Pape Gueye. Peut-être trop d’ailleurs? En tout cas, cela a payé puisque c’est lui qui a donné le ballon à Payet pour reprendre l’avantage à la 80e minute. Cela ne l’a pas empêché de faire un excellent retour défensif quelques minutes plus tôt pour empêcher Dolly de recevoir le ballon dans la surface après une contre-attaque du MHSC.

P. Gueye : 7/10

La meilleure recrue du mercato pour le moment…

Aligné aux côtés de Kamara dans un milieu de terrain bricolé par AVB en l’absence de Rongier et Sanson, Pape Gueye a su se mettre au niveau. L’ancien pensionnaire de Ligue 2 s’est imposé physiquement et techniquement durant cette rencontre avec des passes vers l’avant qui ont apporté offensivement. Il a cassé les lignes montpelliéraines, dirigé le jeu de l’OM et même failli être décisif si Benedetto n’avait pas raté l’immanquable à la 20e minute… Il confirme tous les espoirs portés en lui à la fin de l’année 2020.

M. Cuisance : 4/10

A contre-sens du milieu marseillais…

Dans ce milieu, Michaël Cuisance n’a jamais su où se placer. Tantôt trop haut, presque en second attaquant, tantôt trop bas et marchant dans les zones de Kamara et Gueye, il n’a jamais vraiment été utile pour son équipe. Il n’a pas assez participé au jeu avec seulement une trentaine de passes en tout. (Remplacé à la 64e minute par Kevin Strootman qui n’a pas été si mauvais que ça… Bien servi par Thauvin en fin de rencontre, il tente de trouver Germain dans la surface mais la défense s’interpose.)

F. Thauvin : 8/10

Impliqué et décisif… Le Thauvin que l’on veut voir à tous les matchs !

Outre le fait que l’ailier de l’OM ait été décisif sur le premier but de Radonjic, il a également montré de l’implication contrairement à certaines autres rencontres du début de saison. Certains lui reprocheront peut-être d’avoir joué trop perso, notamment à la fin du match où il oublie ses partenaires… Pourtant, il a cherché Benedetto à de nombreuses reprises mais l’Argentin a été trop peu précis dans ses prises de balle.

Nemanja Radonjic : 6/10

Un but mais toujours brouillon…

Alors oui, tout n’a pas été parfait dans son match mais Nemanja Radonjic a apporté de la vitesse sur le côté gauche de l’attaque de l’OM. D’abord transparent, il a su comprendre le rythme du match pour se faire oublier et tenter des accélérations avec plus ou moins de réussite. A deux reprises, il tente des frappes à l’entrée de la surface mais le gardien s’impose. Le Serbe se fait bien oublier sur le centre de Thauvin à la 40e minute et trompe Omlin de la tête… (Remplacé par Payet à la 73e minute qui redonne l’avantage à l’OM d’une frappe du droit.)

D. Benedetto : 3/10



Frustrant, maladroit et en total manque de confiance…

Dario Benedetto a été remuant mais a énormément raté durant cette rencontre. Pourtant cherché par ses partenaires, il n’a jamais fait les bons choix offensifs sauf sur cette tête après un centre de Thauvin. Sur 4 tirs, il n’en a cadré aucun. Bien servi par Pape Gueye, il est surpris et ne touche que le poteau droit alors que le but est vide… (Remplacé par Valère Germain à la 78e minute qui marque le dernier but de la rencontre sur une passe de Saïf-Eddine Khaoui.)

LE COACH

André Villas-Boas : 6/10

Coaching gagnant ou compo discutable… Le résultat est là !

Si l’on pouvait s’interroger sur la titularisation de Nemanja Radonjic et la présence de Payet sur le banc, on peut dire que le résultat est là puisque les deux joueurs ont marqué ! Même chose pour les entrées puisque Germain et Khaoui ont été décisifs en fin de rencontre. Fait intéressant de la rencontre : le coach portugais a bricolé un milieu en l’absence de son duo Rongier – Sanson qui a plutôt bien fonctionné. La doublette Gueye – Kamara a été un franc succès bien que l’on ne puisse pas dire la même chose de la prestation de Cuisance, très décevant.