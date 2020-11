OM – Nantes // Les Notes de FCM : Payet, Benedetto, Thauvin, enfin tous au niveau !

L’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin de la victoire en Ligue 1 en battant le FC Nantes de Gourcuff, trois buts à un.

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 6/10

Correct, au niveau, pas une surprise…

Il a eu moins de travail que son collègue nantais (et tant mieux) donc moins d’opportunité de se mettre en avant mais il a tout de même été bien présent sur cette occasion de Louza (41′) venue de nulle part. Le but qu’il encaisse vient d’une frappe déviée sur laquelle il est masqué. On pourrait moins le voir si l’équipe confirme ses nouvelles intentions. Il ne s’en plaindra surement pas.

H. Sakai : 6/10

Discrètement, il a aussi été très bon…

Bizarrement lorsque son équipe est armée de meilleures intentions… il est meilleur ! Ce n’est toujours pas Cafu mais il délivre deux très bons centres à ras-de-terre pour Benedetto (9′, 69′) qui auraient pu se terminer par deux buts. Défensivement, il a été appliqué face à la toute relative menace canarie. Remplacé en toute fin de match par Nagatomo (87′).

Alvaro : 6/10

Propre, peu en difficulté…

Trois tacles réussis, deux interceptions, assez peu de risques à la relance mais peu de ballons perdus (95% de passes réussies) et des dégagements à la pelle (7). Il a fait son boulot face à une menace fantôme certes, mais il a bien fait ce qu’il avait à faire.

D. Caleta-Car : 5,5/10

On a retrouvé ses qualités mais malheureusement aussi quelques étourderies…

Comme cette action un peu bête où il n’est pas loin de concéder le penalty sur Kolo Muani (37′). Ou cette autre obstruction franche sur le même joueur un peu plus tôt (29′). Autrement, il fut décisif offensivement avec ce duel de la tête dans la surface adverse entraînant le penalty en faveur de l’OM en seconde période (59′) et quelques belles transversales pour aérer le jeu.

J. Amavi : 6,5/10

Égal au Amavi de ce début de saison, la petite erreur en moins…

L’ancien niçois a encore été très propre défensivement, tonique offensivement mais cette fois-ci, contrairement à ses sorties en Champion’s League par exemple, il n’y a pas de point noir sur sa copie. Il y a au contraire quelques highlights comme ce grand pont suivi d’un bon centre sur la tête de Thauvin (53′) digne des meilleurs latéraux gauches. De mieux en mieux.

B. Kamara : 5/10

Ni très bon ni très mauvais…

Des duels gagnés (9), d’autres perdus (6), des tacles réussis (2), d’autres ratés (3), des fautes commises (2), des fautes subies (2) et une bonne frappe de plus de 25 mètres (47′), Bouba Kamara a encore rendu une copie moyenne. Il n’est pas vraiment à blâmer (mis à part sur le duel de la tête sur corner perdu face à Keita qui fracasse la transversale derrière) mais il ne brille toujours pas. Il ne brille plus plutôt. Il fait le boulot mais n’a t-il pas le talent pour en faire plus ?

V. Rongier : 6,5/10

Son meilleur match de la saison sans aucun doute !

Placé légèrement plus bas, il a souvent été trouvé libre pour relancer de manière admirable le jeu. C’est lui qui offre le premier but à Thauvin (1′) ou qui lance le même Thauvin en contre (21′) quelques dizaines de minutes plus tard. Il a fluidifié le jeu et retrouvé du mordant dans les duels (9 duels gagnés sur 11, 4 tacles réussis sur 5). Difficile à bouger. Remplacé à la 76′ par Kevin Strootman qui a tout juste eu le temps de prendre son petit jaune (90′).

M. Cuisance : 6/10

Du simple, du propre, de l’utile !

Les 51 ballons qu’il a touché, il a toujours cherché à les bonifier ! Milieu le plus haut dans l’animation marseillaise, il s’est souvent retrouvé dans la surface de réparation que ce soit pour reprendre les caviars de Payet (6′, double arrêt de Lafont) ou délivrer des caviars à Payet (35′). Des gestes limpides, propres, tout le match à l’exception peut-être de cette frappe (46′) trop enlevée après avoir éliminé très facilement Pallois. Prometteur dans une équipe qui attaque !

F. Thauvin : 6,5/10

Décisif et impliqué !

Buteur (intelligent tant dans l’appel que la finition) dès la première minute de jeu, il a été constant dans ses efforts. On l’a même vu réussir un très joli tacle défensif dans son camp (22′). Dans le domaine offensif, il donne un ballon de but à Payet (21′) mais vendange un peu de la tête un excellent centre d’Amavi (53′) ou un « deux contre un » en fin de match (76′). Mais sur cette dernière action par exemple, sa passe finale n’est pas parfaite mais il se bat plus tôt pour parvenir à arracher le ballon et se mettre dans cette position. 4 tirs, 2 cadrés, 3 passes clés, 1 but, il n’a pas tout réussi mais il a été productif !

D. Payet : 6,5/10

Enfin un vrai bon match de Payet cette saison !

Alors bien sûr il est buteur (de manière intelligente également sur un geste maîtrisé, 35′) mais il y a plus que ça. Il a tapé des sprints endiablés pour donner une solution à Thauvin sur un contre (21′), servit de manière appliquée Cuisance (6′), offert le penalty de la rédemption à Benedetto (60′) et même fait sa part du travail défensif. Bref, on l’a senti appliqué, plein de bonne volonté et il en a été récompensé. Tant mieux. Remplacé à la 85′ par Marley Aké.

D. Benedetto : 6/10



Son meilleur match depuis des lustres !

Remuant, dans les bons coups, enfin capable de se créer des occasions (6′, 9′) ou de bien jouer les coups comme lorsqu’il laisse passer le ballon pour Payet (35′), il a été récompensé sur penalty (60′). Cette manière de jouer avec plus de partenaires dans la surface lui convient bien mieux que le schéma dans lequel il est esseulé à la pointe de l’attaque. Il a encore prouvé qu’il sera bon lorsque l’équipe attaquera et inversement… Remplacé à la 76′ par Valère Germain.

LE COACH

André Villas-Boas : 6,5/10

Son équipe a enfin eu la volonté de s’imposer à son adversaire !

Jusqu’ici son OM se contentait de « jouer les coups » mais hier après-midi, il s’est montré entreprenant en envoyant beaucoup de monde dans la surface adverse et en ne s’arrêtant pas de jouer après l’ouverture du score. Sa mise en place tactique afin de libérer de l’espace au milieu pour Rongier a également porté ses fruits.

Plus qu’un schéma de jeu, des circuits de passes ou autre, espérons que ces intentions-là vont perdurer !