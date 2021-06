OM : Ouvrard, Eyraud, Gameiro… les supporters marseillais ont encore gagné !

Cibles des réseaux sociaux pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois… Ils ont préféré s’éloigner de la lumière, quitter le club ou refuser de venir. Avec le cas Gameiro, les supporters marseillais ont une nouvelle fois montré qu’ils avaient leur mot à dire.

Ces derniers jours, le recrutement de Kevin Gameiro a cristallisé la haine des supporters. Les rumeurs envoyant l’ancien joueur du PSG n’ont pas du tout plu aux suiveurs de l’OM qui ont tout fait pour dissuader Pablo Longoria. Anciennes interviews, vidéos où Gameiro affirmait son amour pour le Paris Saint-Germain… Tout a été épluchés et ressortis par les supporters pour justifier leur désir de ne pas voir l’attaquant de 34 ans s’engager à l’Olympique de Marseille.

🗞Kevin Gameiro ne viendra pas à l’OM. Le joueur s’est finalement rétracté, à la grande surprise de Pablo Longoria, alors que le contrat était déjà rédigé et les contours de son salaire arrêtés. Longoria va ouvrir d’autres pistes. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/ORvxpcIH2L — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 27, 2021

GAMEIRO A REFUSE DE VENIR

Pour Pablo Longoria, le président du club, cela a été une surprise de voir que Gameiro refusait de venir. D’après L’Equipe, tout était bouclé mais la réaction des supporters a refroidi l’ancien joueur de Valence. Mais faut-il vraiment se réjouir d’avoir dissuadé un joueur de s’engager à l’OM grâce à des insultes et des menaces sur les réseaux sociaux? Une chose est sûre, ce n’est pas la première fois que cela arrive cette année.

En effet, en début d’année civile, les supporters ont accentué leur fronde face à Jacques-Henri Eyraud qui était alors président de l’Olympique de Marseille. Une fois déterrée, sa déclaration à l’encontre des Marseillais travaillant au club et ses critiques sur l’ancienne chaîne OM TV ont déclenché une vague de messages de haine, réclamant à Frank McCourt de lui retirer son poste… Les messages ont dépassé internet et ont été jusqu’aux actes lors de « l’attaque de la Commanderie ». Quelques semaines plus tard, JHE n’était plus le président de l’OM. Pablo Longoria a alors pris sa place.

BOYCOTT DES MARQUES, LES POLITIQUES A DOS

Peu de temps après, c’est Hugues Ouvrard qui en a fait les frais. Le Head Of Business, qui incarnait l’initiative Agora OM, a dû quitter le club. C’est d’ailleurs ce projet qui avait uni les supporters et les politiques de la ville. Les deux parties étaient formellement en désaccord avec ce que souhaitait mettre en place l’ancien employé de Microsoft et de Canal +… Poussant jusqu’au boycott des partenaires de l’OM, du merchandising du club et l’unfollow des comptes officiels.

La véhémence des supporters pour empêcher un joueur lié à un club rival de signer à l’OM n’est pas toujours aussi haute. On peut le voir notamment en ce moment avec les dossiers Samuel Umtiti et David Luiz. Les deux hommes sont respectivement ancien joueur de Lyon et du PSG mais les supporters n’ont pas (encore?) été aussi violents et fermes concernant leur volonté de ne pas les voir porter le maillot marseillais. Est-ce une question de niveau ou d’âge? Le Brésilien a, comme Gameiro, 34 ans et le Champion du Monde 2018 sort d’une saison très compliquée avec le Barça et a de nombreux soucis au genou. Peut-être est-ce seulement dû au fait que le dossier de l’attaquant semblait quasi-bouclé et que pour les autres, nous ne sommes qu’au stade de rumeurs.