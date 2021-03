On attend Sampaoli [Thierry B Audibert]

Voilà vé, c’est bien beau de tenir le score vierge mais encore faut-il le faire jusqu’à la fin. Cela n’a pas été possible pour les olympiens que Mandanda avait conservé dans le match.

On attendait Khaoui, on a eu Ntcham. L’entame fût lilloise mais on pouvait le prévoir compte-tenu des arguments offensifs des hommes de Christophe Galtier.

Les olympiens ont subi la loi de leurs adversaires pendant la première partie de la première mi-temps mais on notait leur discipline et leur solidarité. Du replacement, de l’agressivité mais c’était pauvre sur l’aspect offensif comme d’habitude.

13e Puissante frappe de Renato Sanches, Mandanda réalise un superbe arrêt.

16e Caleta-Car se sacrifie pour contrer une frappe de Benjamin André, heureusement.

19e Thauvin qui vient de se relever après avoir pris un coup, veut tirer un coup-franc… il met en touche en voulant passer à Lirola.

Larguet modifie son organisation

Nasser Larguet modifie son organisation. Ntcham passe à gauche et Payet vient au cœur du jeu. Cela va correspondre à une meilleure période mais sans rien produire de transcendant.

33e Canal montre une stat horrible. 0 tir pour l’OM, 10 centres pour les Dogues contre zéro pour nous. Pas un centre. Mais la première frappe olympienne par Kamara intervient une minute plus tard, Maignan la capte.

0-0 à la mi-temps, on espère que les hommes de Nasser Larguet ne se feront pas surprendre à l’entame de la deuxième période.

Khaoui remplace Ntcham pour mieux correspondre au changement d’organisation.

56e deux arrêts déterminants de Mandanda dont un sur une grosse frappe de Weah.

63e Nouvelle intervention de Mandanda devant David.

Germain est entré à la place de Thauvin.

80e Contre amorcé par Kamara qui donne à Payet côté droit, les olympiens sont en bonne position. Payet foire le centre.

Les lillois poussent, accumulent les corners, sans efficacité.

87e Payet sort pour Benedetto

Turpin donne 4 minutes de plus.

Et l’OM craque

Malheureusement, Mandanda ne peut maîtriser une frappe d’Ikone que David reprend dans un angle compliqué. On joue la 90e.

Moins de deux minutes plus tard, David double la marque.

On a vu une belle solidarité marseillaise qui semblait leur donner l’occasion de garder leur cage inviolé jusqu’au bout, on a même pu penser qu’à la faveur d’un coup de patte derrière les fagots, un coup de pied arrêté, les olympiens pouvaient surprendre des adversaires qui prendraient des risques pour reprendre la 1re place. Mais non.

Les lillois qui n’ont rien lâché ont mérité leur victoire, il faut bien s’incliner. Quand tu n’as été capable de frapper qu’une fois alors qu’e tes adversaires t’ont piloné, tu vas pas ramener ta gueule. On est faible devant depuis le début de la saison, pas de surprise.

On attend Sampaoli

Tout le monde s’est arraché mais il faut aussi faire peur à l’adversaire. Peut-être que Sampaoli saura trouver les mots pour réapprendre à ces joueurs marseillais à courir avec enthousiasme vers le but adverse, avec l’idée de marquer.

Mandanda et Kamara, mais aussi Gueye sont encore une fois à ressortir. C’est bien beau d’avoir Milik mais il faut lui donner des ballons. Le polonais est parti pour le syndrome Mitroglou-Germain à ce rythme.

L’OM est 8e. C’ètait sous les yeux de McCourt. J’espère qu’il est content de lui. Tout cela est un peu son œuvre en raison de son intervention tardive…

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B Audibert