On passe… mais…

Voilà vé, on passe ce tour, mais mamamia que nous sommes inoffensifs et désunis. On peut même se demander si les olympiens avaient à l’esprit qu’ils jouaient un match de Coupe.

4e Grosse occasion auxerroise après un très court round d’observation, on est laxiste derrière pensant qu’un ballon va sortir mais il est centré, il s’en suit un cafouillage à 50 cm de la ligne. On s’en sort bien.

6e Bonne approche offensive olympienne, Rongier manque de spontanéité pour tirer, il tergiverse, fini…

8e Luis Henrique part de son camp, crochet extérieur droit et s’enfonce plein centre dans le milieu auxerrois, il donne à Lirola qui centre, c’est repoussé, Khaoui ne peut récupérer le 2e ballon.

La possession aux auxerrois

On est obligé de constater que ce sont les auxerrois qui font le jeu avec beaucoup de cohésion. Nous fonctionnons plus par à-coups.

10e La 1re frappe de Khaoui, cadrée, sur le gardien.

Super travail de Khaoui dans la surface qui décale bien Benedetto dont le piqué est trop croisé, il ne sort même pas en 6 mètres.

18ème Luis Henrique se montre incapable d’assurer un centre alors qu’il n’est pas sous pression.

21e Les auxerrois touchent le poteau.

37e Grosse occasion olympienne. Balerdi à la réception d’un corner buté sur le gardien, le ballon revient dans les pieds de Gueye qui ne peut s’en saisir. Sur le contre auxerrois, heureusement que le jeune ailier droit bourguignon ne peut reprendre correctement un très bon centre qui le laissait en bonne position.

44e Superbe passe aveugle d’un auxerrois pour décaler un partenaire côté droit dont la frappe a failli passer entre les jambes de Pelé.

0-0 à la mi-temps. Thauvin et Ntcham font leur entrée à la place de Luis Enrique et Rongier.

L’OM m’endort

46e Gueye vient du bout du pied subtiliser un ballon à un auxerrois sur le point de frapper aux 6 mètres.

54e Enfin l’ouverture du score pour l’OM. Lirola récupère un ballon mal transmis entre deux auxerrois, il déborde et centre relevé à la ligne des 6 mètres, il trouve Benedetto seul pour placer sa tête.

56e Entrée de Cuisance à la place de Khaoui. Sur ses 2 premières passes, les deux sont derrière.

64e Je m’aperçois que je m’endors… j’ai du rester une minute les yeux fermés, rien raté.

68e Je me rappelle qu’il me reste un morceau de tarte au frigo. Je vais le chercher alors Benedetto laisse sa place à Rocchia. Il veut assurer Nasser.

71e Je reviens sur mon fauteuil furieux, ma femme a bouffé mon morceau de tarte en loucedé, je l’ai pas trouvé. Ça va chauffer.

Thauvin frappe sur un centre de Lirola mais il est contré.

86e S’il y a la VAR on se prend un pénalty pour une main incontestable que l’arbitre n’a heureusement pas vue.

On est sous pression dans les dernières minutes mais ça tient.

Les auxerrois ont montré un bien plus beau football que le nôtre. Il leur a manqué d’oser un peu plus, de l’efficacité, du tranchant dans l’avant-dernière et la dernière passe. Ils ont permis de mettre en évidence des incohérences dans le travail de préparation offensive depuis le début de saison.

Un jeune plie le match

Dans la dernière minute, c’est le jeune Chen Bamba Dieng, que Nasser Larguet avait envoyé à la place de Germain, lancé par Lirola qui file au but pour frapper croisé, ça va au fond.

Bravo à la charnière centrale Kamara-Balerdi qui a tenu la baraque derrière pour contenir les assauts auxerrois. Sakaï et Lirola ont fait un match sérieux. Gueye au milieu a fait la loi. Luis Henrique est plutôt à créditer d’un match correct et mériterait de voir sa confiance se renforcer.

L’essentiel c’est que ça passe. La joie intérieure de Nasser Larguet quand le petit jeune marque était très belle à voir.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B Audibert