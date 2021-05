QUE FERONT LES PACHOLES ? [Thierry B Audibert]

Voilà vé, encore deux matchs et le rideau tombera sur cette saison terne, seulement relevée par le départ de Jacques-Henri Eyraud, foutu à la porte de l’OM par tout un peuple, McCourt ayant fini par comprendre que Marseille ne voulait plus jamais voir Figure d’Anchois à la Commanderie.



Les olympiens, mais méritent-ils seulement cette appellation au regard de leur prestation à St Étienne, dans un moment-clé de la saison, restent miraculeusement en course pour cette 5e place devenue un objectif Europa League en raison de la présence de Monaco et du QSG en finale de Coupe de France.



Qu’attendre de cette équipe ?



Je ne sais pas vous, mais le match à Geoffroy Guichard m’est resté en travers.



J’en veux énormément à ce groupe de pacholes, ces starlettes irresponsables qui se foutent complètement du destin du club la saison prochaine.



Peut-on vraiment compter sur eux pour se mobiliser à l’occasion de ce match au Stade Vélodrome ? Chaque rencontre a sa propre histoire mais je ne mise pas un radis sur ces joueurs qui ont des tronches de faillite, des gueules de bidons, des losers sans caractère, pas des hommes et certainement pas des champions.



Lassitude



Plein le cul des « on va travailler », des « je reconnais qu’on a fait de la merde », des « le groupe vit bien », des « on va se dire les choses », des « on s’est dit les choses »… Ils nous l’ont tellement servi cette saison que je me suis régalé d’entendre l’ami Jean-Claude Leblois demander en conf’ de presse à Alvaro comment il expliquait l’écart entre les promesses des joueurs et ce qu’ils fournissent sur le terrain. La réponse du joueur s’est avérée fuyante, je trouve, surtout que Jean-Claude lui a bien balancé dans la gueule que ses prestations paraissaient bien décalées avec ses posts sur les réseaux sociaux.



Celui qui n’a pas fui par contre c’est Sampaoli. Aux tacticiens du dimanche qui réclament à corps et à cris la présence de Benedetto et Milik en pointe dans un 4-4-2, l’argentin a répliqué par un tranquille recadrage qui mettait l’accent sur la construction des attaques.



On parle du match contre Angers ? Ben non ! J’en ai pas envie. On va tous se le regarder, c’est sûr, d’autant que beaucoup n’auront pas à se faire chier pour trouver une combine streaming ou autre pour le voir. Allez, on verra bien s’ils se rappellent qu’ils sont payés cher pour produire du jeu, déployer une certaine envie de gagner. Une envie authentique.



La vente ?



Sinon, on peut évoquer la vente si vous voulez… j’ai des infos, fada. Non, je déconne. Je fais partie des couillons qui ne savent rien… et qui s’en portent très bien. Ce que je souhaiterais néanmoins, c’est que ceux qui pensent savoir que vente il y aura arrêtent de nous gonfler avec ça tous les jours parce que pour l’instant ils marquent mal. En février, quand Thibaut Vézirian a lâché ce qui n’est toujours pas une info, on était en train d’écrire le communiqué de presse. Et on peut penser d’un autre côté que si les insiders la mettent un peu en veilleuse, alors certains qui n’en peuvent plus, et franchement je les comprends, cesseront de les fustiger. Ce serait bien de faire une trêve. Rendez-vous à la reprise, nous verrons bien si ceux qui se sont avancés auront eu raison, et dans le cas contraire, s’ils auront les couilles de se maintenir sous leurs pseudos.



Ce qui est absolument certain, c’est que la plupart des pacholes de cette équipe, j’ai la haine, ils m’ont vraiment énervé, ne seront plus là la saison prochaine.



Qu’il y ait vente ou non, nous serons de toute façon derrière l’équipe que Longoria assemblera, en liaison avec Sampaoli, une équipe qui saura, on l’espère, se plier aux exigences du coach.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert