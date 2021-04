Reims – OM (1-3) // Les Notes de FCM : Le retour de Payet, Lirola confirme et l’apport de Rongier !

L’Olympique de Marseille s’est imposé face à Reims ce vendredi. La rencontre s’est terminée sur le score de 3-1. Voici les notes des joueurs alignés par Jorge Sampaoli !

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S.Mandanda : 6/10

Il a touché plus de ballons que certains joueurs Rémois !

Pas vraiment inquiété en début de rencontre, Steve Mandanda a été précieux dans la conservation du ballon. Les défenseurs, souvent en manque de solutions se sont beaucoup retournés vers le gardien marseillais. Il sort bien sur Dia à la 74e minute mais blesse Perrin et manque de sortir, lui aussi. Heureusement, plus de peur que de mal.

P.Lirola: 7,5/10

Ça risque d’être difficile de négocier avec la Fiorentina !

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ne sont pas aveugles et voient bien que Pol Lirola monte en puissance, montre qu’il a sa place dans l’effectif de la saison prochaine. Avec un doublé lors du dernier match, une passe décisive et une avant-dernière passe pour les deux buts de cette victoire face à Reims, l’Espagnol enchaîne bien. Si le président de l’OM veut négocier l’option d’achat avec la Fiorentina, cela risque d’être compliqué…

L.Balerdi : 6/10

Il confirme tout le bien que l’on pense de lui !

Attentif, solide et propre défensivement… Balerdi a une nouvelle fois livré une belle prestation. Positionné à la droite de cette défense à 3, il a bien anticipé les déplacements des Rémois pour les empêcher de marquer le second but. Dans les airs, il s’est imposé sur le corner de Reims à la 55e minute. Jamais vraiment en difficulté défensivement, il a été un peu plus décevant sur ses relances qui auraient pu coûter chères à l’OM.

L.Perrin : 5/10

Solide mais pas assez rapide !

Perrin a été récompensé de ses bonnes performances face à Dijon et Lorient. A la gauche de la défense à 3, le minot s’est imposé dans les duels en un contre un. En revanche, il a été pris de vitesse à deux reprises par Boulaye Dia. Il sort sur blessure à la 74e après un choc avec un Mandanda sur l’action de Dia où il touche le poteau. Il sera remplacé par Luis Henrique qui n’a pas vraiment eu l’occasion de s’illustrer. Une fin de match propre de la part du Brésilien.

A.Gonzalez : 5,5/10

Sampaoli a aussi besoin de joueurs comme Alvaro…

On a souvent entendu que le coach argentin pourrait se débarrasser du défenseur espagnol parce qu’il ne colle pas vraiment à sa philosophie de jeu. Pourtant, Sampaoli continue de lui faire confiance lorsqu’il revient de suspension et ses prestations lui donnent raison. Il n’est pas le meilleur défenseur sur le terrain mais il apporte une certaine sérénité, notamment dans les duels. Il n’hésite pas à prendre la parole pour replacer tout le monde, apporte une âme guerrière qui fait plaisir aux supporters. Le coach argentin aura sûrement besoin de joueurs comme lui la saison prochaine.

Nagatomo : 4/10

Ça passe pour un match de reprise…

Faute de mieux, Sampaoli a fait confiance au Japonais sur le côté gauche. Pas vraiment en réussite offensivement, il s’est plutôt contenté de défendre et il l’a plutôt bien fait. Blessé quelques semaines, il revient doucement à la compétition et manque cruellement de rythme. Toujours des problèmes dans son positionnement, notamment sur les attaques où Thauvin et Payet allaient sur son côté gauche.

P.Gueye : 5/10

Il est peut-être meilleur avec Rongier !

Et si finalement le retour de Valentin Rongier faisait du bien à Pape Gueye? Dans un milieu avec Kamara, il ne réussit pas à être aussi performant qu’en début de saison. Sous Sampaoli, le numéro 6 a du mal à trouver son rôle, notamment dans la relance. Beaucoup de passes vers l’arrière qui ralentissent le jeu. A l’entrée de Rongier, il recule encore d’un cran mais cela lui permet de voir mieux ce qu’il se passe en attaque. Il est ensuite auteur de quelques bonnes passes qui ont cassé les lignes rémoises.

B.Kamara : non-noté/10

Sortie sur blessure à la 38e minute de jeu. On l’a senti un peu en dedans dès l’entame de la rencontre, à l’image son équipe. Beaucoup de passes vers l’arrière, en manque de solution. Il a également perdu pas mal de ballons. Cela aura permis à Rongier de s’illustrer.

V.Rongier : 6,5/10

Un retour en bombe !

Frustré de ne pas avoir pu jouer depuis plusieurs mois, Valentin Rongier signe un retour remarqué ! Profitant de la sortie de Kamara sur blessure, l’ancien Nantais a apporté un peu de mouvement et de folie dans un milieu qui en manquait cruellement. Passeur décisif pour le second but de Payet, il a été précieux dans l’apport offensif… Cette entrée va sûrement faire réfléchir Sampaoli pour les prochains onze !

F.Thauvin : 4/10

Même dans un match maîtrisé, il a du mal !

L’OM n’a perdu le fil que pendant 35 min avant de s’imposer et ne laisser aucune chance à son adversaire. Dans une rencontre comme ça, les joueurs offensifs doivent s’amuser et proposer une belle prestation. Cela a été le cas de tous les attaquants, sauf Thauvin. Frustrant, il a fait beaucoup de mauvais choix. Une frappe non cadrée en dehors de la surface en début de match, une passe en cloche ratée pour Milik… Le reste du temps, il temporise pour trouver une faille et frapper sans regarder le positionnement de ses partenaires. En revanche, il se bat bien pour offrir l’avant dernière passe à Lirola pour le but égalisateur. Décevant tout de même.

D.Payet : 8,5/10

Sampaoli va nous rendre le Payet que l’on attendait !

Quel match de la part du Réunionnais… Un doublé qui vient récompensé ses efforts et une passe décisive pour Milik juste avant la pause : voici la prestation que l’on demandait depuis le début de la saison ! De l’efficacité, de l’intelligence dans le jeu et surtout un touché de balle si caractéristique du numéro 10. Espérons qu’il restera sur cette lignée jusqu’à la fin de la saison et pour l’an prochain ! L’OM a besoin de son meneur de jeu à ce niveau.

A.Milik : 7/10

Sa connexion avec Payet peut vraiment faire des dégâts !

C’est ce qui change quand on a deux joueurs de classe à leur niveau : On obtient des résultats ! Le Polonais n’a pas tout réussi en première mi-temps mais est monté en puissance. Son but l’a libéré et il a ensuite participé au jeu, s’est bien placé dans la surface pour réceptionner les ballons de Payet et Lirola. A deux doigts de mettre un doublé de la tête mais le but sera refusé pour quelques centimètres. Il s’amuse lorsque l’OM joue comme ça et ça donne des émotions aux supporters !

LE COACH

Jorge Sampaoli : 7/10

Les meilleurs débuts depuis Bielsa !

Statistiquement, seul Marcelo Bielsa fait pareil avec 16 points pris lors des 7 premiers matchs (5 victoires, 1 nul, 1 défaite). L’Argentin ne propose pas le même jeu mais a redonné du spectacle et du sourire aux supporters de l’OM. Fougueux, colérique et passionné, il a été aussi agité sur son banc que les fans devant leur canapé. Il doit simplement faire comprendre à ses joueurs qu’ils n’ont pas besoin d’attendre la demi-heure pour commencer à jouer !