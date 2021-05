Y A PLUS QU’À METTRE ! [Thierry B Audibert]

Voilà vé, « y a plus qu’à mettre » pour l’OM pourrait-on dire après la victoire lilloise dans le derby du Noooooord. C’est l’occasion ou jamais de passer devant les lensois (nous le sommes d’ores et déjà sans avoir joué), et de se débrouiller pour ne plus les laisser revenir. Oui, mais il faudra battre St Étienne chez lui demain à 13h, l’heure du gâteau du dimanche (sauf pour les amis musulmans encore en plein ramadan).



La mission des olympiens ne sera pas évidente contre des stéphanois qui les avaient littéralement baladés au Vélodrome lors de la phase aller. Et le doute ne fait que grandir au regard de l’irrégularité offensive marseillaise.



Désaccord sur OM-Strasbourg



À ce propos, vous avez quasiment condamné à l’unanimité l’investissement de nos joueurs lors du dernier match, à domicile contre Strasbourg. Pas du tout d’accord avec la plupart d’entre vous, j’ai même revisionné le match pour savoir si c’est pas moi qui déconnait. Mon opinion n’a pas changé depuis mon billet d’après-match et je ne modifie rien au contenu de mon essai de débrief vidéo fait le dimanche après-midi (il pleuvait dehors, je m’emmerdais un peu). Vous le trouverez sous ce lien : https://youtu.be/kj-bhiFgCaQ



C’est Strasbourg qui a réalisé un grand match, ne laissant aucun angle, aucun trou, bloquant les couloirs, maîtrisant Payet et Thauvin, isolant Milik. Alors que les marseillais n’ont jamais renoncé. Ce qu’a fait Laurey le Hardi, Puel peut tout aussi bien s’en inspirer et le reproduire, histoire de faire le gandin au sujet des propos de Pablito notre chef sur le football français.



Bizarre, non ?



En fait, vous la trouvez pas bizarre la situation de l’OM ? L’équipe qui finit la saison ne sera pas du tout celle qui commencera la prochaine. Il va y avoir des chassés-croisés estivaux impressionnants.



Quel est le degré de motivation des olympiens d’aujourd’hui malgré une sincère envie de bien finir et de jouer le jeu jusqu’au bout ? Jusqu’où veulent-ils, peuvent-ils aller pour arracher la 5e place à des lensois dont je veux louer la bravoure hier au soir contre Lille, qui me fait penser qu’ils méritent ce classement bien plus que nous.



Mais après tout, le football décidera et je pense qu’il a toujours raison.



Tu prends Thauvin… Dans quelle disposition sera-t-il ? Surtout quand tu as en tête ses dernières prestations. Puisqu’on parle de ce petit que j’aime bien, je m’empresse de dire que je ne lui reproche pas de s’être déjà montré sous sa prochaine tunique, il faut arrêter l’hypocrisie.



La comm de Thauvin



Qu’est-ce que ça peut nous foutre que les Tigres qui sont dans un autre calendrier que le nôtre aient envie, besoin, de communiquer sur son arrivée chez eux ? Qu’est-ce que ça change alors que dans le vestiaire, ses coéquipiers marseillais savent bien que Flo est sur le point de partir ? Et Sampaoli s’en doutait bien, et Longoria aussi. Alors que nous étions une grande majorité à penser qu’il était temps, aussi bien pour lui que pour nous, qu’il continue d’écrire l’histoire de sa carrière ailleurs ?



Cette comm… vraiment, n’en faisons pas un fromage (petit clin d’œil à Nico Chabert, ex fondateur et réalisateur du Phocéen qui a tout lâché pour partir faire du fromage de chèvres dans les Alpes, il peut recruter certains olympiens).



Le recrutement de Cardoze…



Ambiance bizarre disais-je… Comment interpréter le recrutement de Jacques Cardoze pour piloter la communication du club ? Dieu sait si je garde une certaine distance avec les propos de ceux qu’on appelle les insiders (je me refuse aussi de les rejeter), tout en ayant à l’esprit que McCourt, qui nous avait dit qu’il reviendrait plus souvent (quelqu’un a des nouvelles depuis sa nouvelle intervention ridicule suite au coup d’arrêt de la Super League ?) n’est pas vraiment à sa place à la tête du club.



Et cette situation financière malsaine… Ce recrutement me remet du doute.



Je suis presque tenté de penser que Cardoze, homme de caractère, il m’a impressionné il y a quelques semaines au cours de son interview de l’ambassadeur de Chine en France, est surdimensionné pour le poste dans le club tel qu’il est. Mais peut-être que je me fais des idées.



Bon, à la vérité, puisque cet article est censé former un billet d’avant-match, j’avoue n’avoir aucune idée de ce que sera celui de nos joueurs à St Étienne. Mais je ne nous vois pas le gagner… il n’y a pourtant plus qu’à mettre…



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert