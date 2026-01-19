🚨 Mercato OM : Fabrizio Romano annonce l’arrivée toute proche d’un milieu international néerlandais !

L’Olympique de Marseille est sur le point d’accueillir Quinten Timber, milieu central de 24 ans évoluant à Feyenoord. Les négociations finales entre les clubs et le joueur devraient se conclure dans les prochaines 24 heures. Ce renfort pourrait renforcer significativement le milieu marseillais pour la suite de la saison.

Un profil polyvalent au service de l’OM

🚨 Mercato OM : Quinten #Timber très proche de rejoindre l’Olympique de Marseille ! Info : @FabrizioRomano ✅ Accord verbal sur le salaire ✅ ⚡ Négociations finales avec Feyenoord sur l’indemnité de transfert Polyvalent au milieu, le Néerlandais de 24 ans pourrait débarquer… pic.twitter.com/Y7UsyfQFet — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 19, 2026

Selon Fabrizio Romano, spécialiste mercato, un accord verbal a été trouvé avec Quinten Timber sur son salaire, tandis que Feyenoord et l’OM négocient encore l’indemnité de transfert. Le joueur néerlandais, sous contrat jusqu’en 2026 avec le club hollandais, souhaite un dénouement rapide de l’opération.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille are set to sign Quinten Timber from Feyenoord, here we go soon! Verbal agreement done with Timber on the salary and talks at final stages with Feyenoord on transfer fee. Final club to club details being sorted in next 24h as Timber wants #OM. 🔜 pic.twitter.com/EK9WyiZCKH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026

Milieu central de formation, Timber peut également évoluer en milieu défensif ou offensif, offrant ainsi plusieurs options tactiques à l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi. International néerlandais avec 8 sélections et un but, il a été formé au sein de l’académie de Feyenoord, avant de passer par Ajax entre 2014 et 2019. Frère jumeau de Jurriën Timber (Arsenal) et frère de Dylan Timber (VVV-Venlo), il possède un profil technique et physique apprécié dans les championnats européens.

Avec 1,79 m et un pied droit dominant, Timber est reconnu pour sa capacité à organiser le jeu au milieu de terrain, alliant récupération et construction. Sa polyvalence sera un atout pour l’OM, notamment dans un contexte de Ligue 1 où le club cherche à consolider ses performances après une première partie de saison en dents de scie.

Un transfert stratégique pour renforcer le milieu marseillais

Si la transaction se finalise dans les prochaines heures, Quinten Timber pourrait devenir un élément clé du système de jeu de De Zerbi, apportant jeunesse et dynamisme au cœur du terrain. Sa capacité à s’adapter à différentes positions permettrait également d’augmenter la profondeur de l’effectif marseillais pour les échéances nationales et européennes.

L’OM reste attentif à finaliser rapidement ce dossier pour intégrer Timber avant les prochains matchs de Ligue 1. Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie du club visant à renforcer le milieu de terrain, à la fois pour la compétition domestique et pour les ambitions européennes.