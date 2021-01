Mercato OM : Balerdi, Cuisance… départs annoncés?

Ce mardi soir dans Débat Faq Marseille, un viewer nous a posé une question sur les nombreux prêts avec option d’achat à l’OM. Nicolas Filhol pense que l’OM ne va pas lever celles de Cuisance et Balerdi s’ils continuent comme ça…

L’OM n’est pas au mieux financièrement et tente des coups lors des mercato. Cet été, Cuisance et Balerdi sont arrivés en prêt avec option d’achat mais rien ne dit que les deux joueurs vont rester à Marseille lors des saison à venir.

Un viewer nous a posé une question dans le Débat Faq Marseille à ce sujet. Selon notre journaliste Nicolas Filhol, si les deux joueurs restent à ce niveau, il paraît peu probable que l’OM paye leurs options d’achat.

S’il ne relève pas la barre, je ne vois pas l’OM mettre 15M€ sur un joueur qui n’est pas bon — NICO

« Cuisance c’est entre 12 et 18 millions d’euros. Balerdi c’est pareil. On serait déjà pas loin de 30 millions d’euros, même peut-être au dessus juste pour les deux. Ça parait compliqué de se les payer surtout pour l’instant ni l’un ni l’autre est titulaire. Balerdi c’est 3e défenseur central. Cuisance n’était pas bon en fin 2020. S’il ne relève pas la barre, je ne vois pas l’OM mettre 15M€ sur un joueur qui n’est pas bon. Si ces mecs-là arrivent à s’imposer, il faudra que le club soit en LDC et que des ventes se concrétisent. Il y a tellement de fin de contrat que des joueurs vont partir librement mais il va falloir en vendre certain ! Sanson va devoir trouver preneur, Caleta-Car aussi. S’il est vendu pour 25 millions d’euros en Premier League, je dis ça au hasard, là, tu auras 15 millions à réinvestir sur Balerdi s’il donne satisfaction et que t’as une qualification en Ligue des Champions. » Nicolas Filhol – Source : Débat Faq Marseille (05/01/21)

