Mercato OM : ça bouge autour de Quentin Merlin !

Quentin Merlin pourrait bien quitter l’Olympique de Marseille durant le mercato estival. Il ne manque pas de sollicitations, selon les informations de La Provence.

Actuellement engagé avec l’équipe de France Espoirs à l’Euro, Quentin Merlin ne passe pas inaperçu sur le marché des transferts. Malgré une fin de saison en tant que remplaçant d’Ulisses Garcia à l’Olympique de Marseille, le latéral gauche conserve une belle réputation auprès des recruteurs.

Pour autant l’ancien nantais ne manque pas de prétendants si l’on en croit les informations du quotidien régional. Le Stade Rennais, à la recherche d’un nouveau latéral gauche après le départ d’Adrien Truffert pour Bournemouth serait sur le coup. Un club de Bundesliga ainsi qu’une formation de Premier League auraient également signalé leur intérêt.

Pour l’heure, les discussions restent embryonnaires et aucun accord ne semble imminent. Côté marseillais, on ne ferme pas totalement la porte, mais un départ de Merlin ne se ferait qu’à des conditions avantageuses. Protégé par un contrat qui court jusqu’en 2028, le jeune défenseur représente une possible plus-value significative. Arrivé en janvier 2024 en provenance du FC Nantes pour un montant avoisinant les 10 millions d’euros, le joueur de 23 ans a vu sa valeur grimper, estimée aujourd’hui autour de 15 millions.

Une belle offre sera donc forcément étudiée, mais les dirigeants entendent rester fermes sur le montant du transfert.

