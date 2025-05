Mercato OM : “Benatia veut faire des coups de ce type ! “

Le buteur canadien plaît à l’OM, mais le dossier s’annonce complexe selon Nicolas Filhol. C’est ce qu’il a expliqué lors de notre émission Débat Foot Marseille disponible sur la chaine Youtube de Football Club de Marseille.

Alors que l’Olympique de Marseille prépare activement son mercato estival, un nom revient avec insistance dans les rumeurs : celui de Jonathan David, l’attaquant du LOSC. L’international canadien, auteur d’une nouvelle saison aboutie, sera libre en juin prochain et attise les convoitises. Mais Nicolas Filhol, journaliste de Football Club de Marseille, se montre sceptique sur la faisabilité de ce dossier pour l’OM.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria tente un énorme coup avec un crack argentin (promis au Real) !

Dans l’émission Débat Foot Marseille,, il a expliqué :

« L’OM cherche des joueurs libres. Benatia veut faire des coups de ce type. Et vu que Jonathan David sera libre en juin et a priori ne prolongera pas, ça pourrait intéresser l’OM. »

« Moi, je n’y crois pas une seconde car il veut partir à l’étranger et il va prendre un énorme salaire. Ils en parlent au Bayern. Après, à l’OM, il joue titulaire, c’est ça l’avantage. Il est sur deux belles saisons d’affilée et c’est minimum 15 buts par saison. Ils l’ont payé plus de 20 millions d’euros au LOSC. Cette saison, c’est 25 buts toutes compétitions confondues. Gouiri pourrait aussi jouer côté gauche. Dans ce cas-là, ce serait alléchant comme attaque. »

Libre en fin de contrat, Jonathan David représenterait une opportunité sur le papier. Mais la concurrence étrangère et les exigences salariales rendent cette piste difficilement accessible pour Marseille, malgré l’attrait sportif du projet de l’Olympique de Marseille.

A lire aussi : Ligue 1 : Très mauvaise nouvelle pour l’OM et les supporters !

Retrouvez tout l’actu du mercato de l’OM 1 sur Football Club de Marseille