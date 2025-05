Concurrents OM : Textor fait la paix avec al-Khelaïfi (A quelques semaines du l’ouverture du mercato…)

Après des échange tendus au cours de ces derniers mois, John Textor et Nasser al-Khelaïfi semblent avoir mis de l’eau dans leur vin. L’Américain a même été invité par le patron du PSG à assister à la demi-finale de Ligue des Champions, marquant un tournant dans leur relation. Une collaboration naissante entre les deux clubs ennemies de l’OM ? Un drôle de retournement de veste du patron lyonnais a quelques mois de l’ouverture du marché des transferts et du passage des clubs de Ligue 1 devant la DNCG…

Après une relation extrêmement tendue, John Textor et Nasser al-Khelaïfi semblent avoir fait la paix. Leur dispute avait éclaté lors d’une réunion sur les droits télévisés, où Textor avait qualifié al-Khelaïfi de « tyran », tandis que ce dernier traitait l’Américain de « cowboy ». Un échange houleux qui avait mis en lumière la crise du championnat français, exacerbée par la retransmission télévisée.

Cependant, cette tension semble aujourd’hui apaisée. Mercredi dernier, Textor a été vu dans les tribunes du Parc des Princes pour assister à la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, sur invitation directe de Nasser al-Khelaïfi. L’Américain a partagé sur son compte Instagram sa satisfaction de collaborer à nouveau avec le patron parisien dans un contexte difficile, marqué par les enjeux liés aux droits TV.

Textor a déclaré : « Heureux de travailler à nouveau avec NAK, en ce moment critique, sur les défis du football français », ajoutant qu’il « soutenait la France » en laissant son fameux chapeau de cowboy à Lyon. Les deux hommes ont désormais décidé de travailler ensemble sur les enjeux actuels du football français, notamment autour de la Ligue 1, alors que la situation financière du club de Textor, l’Olympique Lyonnais, est de plus en plus préoccupante.

Un rapprochement intéressé ?

Ce rapprochement entre Textor et al-Khelaïfi, à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, soulève des interrogations, notamment en raison des grandes difficultés financières de l’Olympique Lyonnais. Alors que les finances du club sont dans une situation très précaire et que la qualification pour la Ligue des Champions semble plus qu’incertaine, Textor pourrait envisager de s’appuyer sur Nasser al-Khelaïfi pour sortir de l’impasse. L’une des options pourrait être un transfert majeur, comme celui de Rayan Cherki, dont la vente serait un levier financier crucial pour équilibrer les comptes. Le PSG pourrait ainsi voler au secours de Textor en effectuant un tel transfert . Le timing et la nature de cette collaboration pourraient donc laisser entrevoir des manœuvres stratégiques avant la clôture des comptes et le début du mercato estival.

