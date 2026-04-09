Des touches pour Egan-Riley, 3 absents et un retour face à Metz et McCourt convoque la presse vendredi… Les 3 infos OM de ce jeudi !

L’actualité de l’Olympique de Marseille reste particulièrement dense en ce jeudi 9 avril 2026. Entre incertitudes sur le mercato, gestion d’un effectif diminué et contexte institutionnel tendu, le club phocéen traverse une période charnière. Plusieurs dossiers importants pourraient influencer la fin de saison et préparer l’avenir. Voici les trois informations majeures à retenir aujourd’hui.

Mercato OM : Vers un départ en Premier League et une plus-value de 10M€ ?

Arrivé libre lors du dernier mercato estival, CJ Egan-Riley peine à s’imposer sous les couleurs de l’OM. Avec seulement 16 apparitions cette saison, dont 9 titularisations, le défenseur anglais n’a pas répondu aux attentes, contrairement à son passage remarqué à Burnley FC où il enchaînait les matchs.

Selon SportsBoom (source mentionnée dans le contenu fourni), un départ dès l’été 2026 est envisagé afin de relancer sa progression. Le club le plus intéressé serait Brighton & Hove Albion, actuellement bien installé en Premier League. D’autres équipes, comme West Ham United, suivraient également le dossier.

La valorisation du joueur est estimée autour de 10 millions d’euros. Ce montant pourrait représenter une plus-value intéressante pour Marseille, qui l’avait recruté sans indemnité de transfert. Les modalités (prêt ou transfert sec) restent toutefois à définir.

OM – Metz : 3 absents et un retour important côté marseillais !

À la veille du match face au FC Metz, comptant pour la 29e journée de Ligue 1, l’entraîneur Habib Beye a confirmé plusieurs absences importantes.

Sont forfaits :

Geoffrey Kondogbia

CJ Egan-Riley

Nayef Aguerd (en réathlétisation)

Ces indisponibilités fragilisent particulièrement les secteurs défensif et du milieu de terrain.

Cependant, deux retours viennent compenser ces absences. Leonardo Balerdi est de nouveau disponible à 100 % et devrait réintégrer le onze de départ. De son côté, Mason Greenwood fait également son retour, un élément clé pour l’attaque marseillaise.

Dans ce contexte, l’OM devra composer avec un groupe réduit mais rééquilibré, avec l’objectif clair de sécuriser des points à domicile dans une phase cruciale du championnat.

OM : conférence de presse surprise de Frank McCourt ce vendredi au Vélodrome !

Le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, tiendra une conférence de presse ce vendredi 10 avril 2026 au Stade Vélodrome. À ce stade, aucun motif officiel n’a été communiqué.

Cette prise de parole intervient dans un contexte délicat. Sur le plan sportif, Marseille reste sur deux défaites en Ligue 1, compromettant sa course au top 4. En parallèle, plusieurs dossiers extra-sportifs alimentent les interrogations : gouvernance incertaine, absence de président officialisé et réactions autour du nouveau logo.

L’annonce a été relayée via l’agence Image 7 (mentionnée dans le contenu fourni), mais aucun détail supplémentaire n’a filtré sur les sujets qui seront abordés.

Dans un moment charnière pour le club, cette intervention est particulièrement attendue. Elle pourrait apporter des éclaircissements sur l’organisation future de l’OM, à court et moyen terme.