Doublure de Greenwood, dossier Diop et message ferme sur Højbjerg… Les 3 infos Mercato OM de la semaine

À l’approche du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille affine sa stratégie de recrutement. Entre ajustements offensifs, pistes identifiées et volonté de stabilité autour de ses cadres, le club phocéen a laissé filtrer plusieurs signaux forts ces derniers jours. Voici les trois informations majeures à retenir concernant le mercato marseillais cette semaine.

1. L’OM cherche une doublure à Greenwood, Mastantuono à l’étude

Jeudi en conférence de presse, Pablo Longoria a dressé un constat précis sur la composition actuelle de l’effectif. Le président de l’OM a reconnu un manque de rotation sur certains postes offensifs, en particulier autour de Mason Greenwood, l’un des joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison.

« Si j’analyse un peu l’effectif, on voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c’est peut-être trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Greenwood qui affiche un nombre de minutes très haut », a expliqué Longoria, tout en rappelant la nécessité de maîtriser les coûts.

Dans ce contexte, le nom de Franco Mastantuono circule. Âgé de 18 ans, le milieu offensif argentin pourrait quitter temporairement le Real Madrid sous la forme d’un prêt de six mois, selon El Nacional. Une option qui permettrait à l’OM de renforcer son secteur offensif sans alourdir durablement sa masse salariale, tout en offrant au joueur un temps de jeu accru dans une optique internationale.

Retrouvez ici toute l’actualité du mercato de l’OM

2. Discussions confirmées pour Sofiane Diop

Autre dossier avancé cette semaine : Sofiane Diop. Comme révélé sur le plateau de Football Club de Marseille, puis confirmé ce vendredi par L’Équipe, l’OM est bien en discussions concernant le milieu offensif.

Selon les informations disponibles, plusieurs échanges ont déjà eu lieu entre le staff technique et les dirigeants marseillais au sujet du recrutement d’un joueur capable d’évoluer dans l’animation offensive. Le profil de Diop, polyvalent et capable de jouer aussi bien dans l’axe que sur un côté, correspond aux besoins identifiés par le club.

À ce stade, aucune décision définitive n’a été prise, mais cette piste s’inscrit dans une réflexion plus large menée par la direction olympienne pour renforcer la créativité offensive de l’équipe.

3. Message clair sur Højbjerg malgré l’intérêt de la Juventus

Enfin, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, le directeur sportif de l’OM est revenu sur le projet marseillais et les choix forts opérés depuis son arrivée. Interrogé sur les rumeurs envoyant Pierre-Emile Højbjerg à la Juventus, le dirigeant a tenu un discours sans ambiguïté.

« Pierre est très important pour nous, un milieu de terrain complet. (…) Il ne partira pas », a-t-il affirmé, balayant ainsi les spéculations autour d’un possible départ du Danois dès cet hiver.

Ce message confirme la volonté de l’OM de préserver ses cadres et de s’inscrire dans une logique de continuité sportive, tout en restant attentif aux opportunités ciblées du marché.