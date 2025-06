Egan-Riley, Bennacer, Bakker, Gonzalez, Pogba… L’apéro Mercato fait son retour !

Retrouvez notre dernière émission estivale : l’Apéro Mercato ! Ce Lundi, le programme chargé pour nos experts, Jean Charles de Bono et Nicolas Filhol.

Au programme :

Grosse info côté arrivée :

CJ Egan-Riley (22 ans / Burnley) signe pour 4 ans ! International espoir Anglais / Irlandais

Grosse info côté départ : ça se corse pour Ismaël Bennacer !

Selon F Romano Milan veut une prise en charge du salaire, selon le 10Sport Milan a refusé la première offre de prêt. OA obligatoire ? La Fio sur le coup fausse rumeur au Qatar

En Vrac :

Mitchel Bakker (24 ans, Atalanta) le latéral gauche néerlandais, prêté à Lille la saison dernière, figure parmi les priorités de Roberto De Zerbi.

Source : Tutomercatoweb

Giovanni Leoni (18 ans / Parme) grand espoir au poste de central, l’Inter, l’AC Milan ou encore Tottenham aussi sur le coup. L’OM a déjà pris contact avec son entourage.

Source : Nicolo Schira.

Nico Gonzalez (27 ans / Juve) De Zerbi veut l’ailier argentin payé 28M€

Source : Corriere dello SPort

Óscar Mingueza (Celta Vigo / 26 ans) nouvelle piste au poste de latéral droit mais 20M€, trop cher !

Source : AS

Nicolas Raskin (24 ans / Glasgow Rangers) 5 buts et 11 passes décisives en 48 matchs

Source : Team Talk

Arouna Sangante (23 ans / HAC) Défenseur central droit 1 an de contrat.

Source : AfricaFoot

Info mercato concurrents :

Paul Pogba vers Monaco ? Le milieu de terrain est visé par le 3e de L1 pour apporter son expérience au milieu en vue de la C1.

Source : L’Equipe

📺 Rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube pour découvrir cette nouvelle vidéo spéciale Mercato et ne rien manquer des dernières infos autour de l’Olympique de Marseille !

🔔 Abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir votre média 100% OM !