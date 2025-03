Ex OM : Fabrizio Romano confirme pour Tudor !

Sans club depuis son départ de l’OM et son court passage raté à la Lazio, Igor Tudor pourrait se voir offrir le job de ses rêves ! En effet, le technicien croate est annoncé comme le possible coach de son club de cœur la Juventus de Turin ou il avait déjà été adjoint après avoir été joueur !

La Juventus prépare un changement sur son banc. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club turinois envisage de se séparer de Thiago Motta, et Igor Tudor apparaît comme le favori pour lui succéder.

L’ancien entraîneur de l’OM aurait déjà donné son accord pour prendre en main l’équipe première. Son contrat s’étendrait jusqu’en juin, avec une option de prolongation jusqu’en 2026. Une évolution qui confirme les intentions du club de tourner la page Motta.

A lire aussi : Finances OM : Romain Molina prédit un gros déficit !

Comme l’explique Fabrizio Romano, « La Juventus continue de travailler sur un plan visant à limoger Thiago Motta avec Igor Tudor comme principal candidat pour le remplacer, comme indiqué il y a deux jours. Tudor a déjà accepté de devenir le nouvel entraîneur-chef avec un contrat jusqu’en juin plus une option de prolongation jusqu’en 2026. Le projet de Motta, plus proche de la fin. »

🚨⚪️⚫️ Juventus keep working on plan to sack Thiago Motta with Igor Tudor as main candidate to replace him, as reported two days ago.

Tudor has already agreed to become new head coach on a contract until June plus option to extend until 2026.

Motta’s project, closer to the end. pic.twitter.com/ggHWFmolZz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2025