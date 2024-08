Ex OM : trois anciens jeunes transférés dans les dernières heures du mercato

Dernière journée de mercato folle pour l’OM mais aussi pour ses anciens joueurs. Trois de ses anciens jeunes vont quitter leur club actuel pour s’engager dans une nouvelle aventure.

Pourtant attendu en Belgique au Club Bruges, Oussama Targhalline pourrait bien rester en Ligue 1. Selon Nabil Djellit, le Havrais est attendu à Brest dans les dernières heures du mercato pour signer.

Info : Oussama Targhalline (Le Havre) est attendu à Brest. #Mercato #Maroc — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 30, 2024

Une opération qui rapporterait quelques millions d’euros à l’OM qui possède un gros pourcentage à la revente. Mais le transfert est tout de même démenti par Santi Aouna.

No — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2024

Toujours concernant l’ancien centre de formation de l’OM, selon Foot Mercato Bilal Boutobba va quitter Clermont et s’engager en Turquie avec le club d’Hataysport.

🚨EXCL: 🔴🟢🇫🇷🇩🇿 #SüperLig | 🔐 Accord trouvé entre Clermont et Hatayspor pour le transfert de Bilal Boutobba 🩺✈️ L’ailier droit voyagera demain en Turquie pour sa visite médicale https://t.co/ms9FlSuRPv pic.twitter.com/N4foxRoBcg — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2024

Et enfin l’ancien défenseur prometteur Isaak Touré devrait rejoindre l’Italie. Selon Foot Mercato, accord proche d’être trouvé entre le FC Lorient et l’Udinese pour un prêt avec option d’achat. Il l’aura l’occasion de retrouver également un ancien joueur de l’OM et aujourd’hui capitaine du club italien, Florian Thauvin.

🚨⚪️⚫️🇫🇷🇨🇮 #SerieA | 🔐 Accord proche d’être trouvé entre Lorient et l’Udinese pour Isaak Touré 💰 Prêt avec OAhttps://t.co/ms9FlSuRPv https://t.co/QuzIOEHy1P pic.twitter.com/NtThyO0vWP — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2024

