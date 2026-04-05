Højbjerg sur le départ, Ca se confirme pour Maupay , Nice pillé ? Les 3 infos Mercato OM de la semaine jour

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes que l’Olympique de Marseille est déjà au cœur de plusieurs dossiers chauds. Entre possible vente surprise, retour inattendu et pistes ambitieuses en Ligue 1, la journée s’annonce riche en enseignements pour les supporters marseillais.

Højbjerg vers un départ… à prix cassé ?

Arrivé comme un cadre du projet marseillais, Pierre-Emile Højbjerg pourrait déjà faire ses valises. Selon la presse italienne, plusieurs cadors de Serie A sont à l’affût, notamment la Juventus Turin, l’Inter Milan et l’AS Rome.

La grande surprise ? Son prix. Une offre autour de 12 millions d’euros pourrait suffire pour convaincre l’OM, alors que son statut laissait imaginer un montant bien plus élevé il y a encore quelques mois.

Un revirement stratégique qui interroge, mais qui pourrait s’expliquer par la volonté du club de réajuster son effectif… et ses finances. Reste à savoir si le milieu danois, encore sous contrat jusqu’en 2028, sera tenté par un nouveau défi en Italie.

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Maupay : retour quasi acté à Marseille

Prêté au FC Séville, Neal Maupay vit une expérience compliquée en Espagne. Pourtant bien lancé à son arrivée avec un but dès son premier match, l’attaquant français a rapidement perdu du terrain.

Avec une seule réalisation en six matchs, son rendement est jugé insuffisant. Pire encore, le changement d’entraîneur a rebattu les cartes et réduit son rôle dans la rotation offensive.

Selon la presse espagnole, l’option d’achat ne devrait pas être levée. Le média AS évoque même un transfert « hors de question » à ce stade.

Sauf énorme retournement de situation, Maupay devrait donc revenir à Marseille cet été. Une situation qui pose déjà question pour l’OM, alors que le secteur offensif est en pleine réflexion.

Deux joueurs de Nice dans le viseur

L’OM regarde aussi vers l’avenir… et du côté de la Ligue 1. Selon plusieurs sources, deux joueurs de l’OGC Nice seraient ciblés.

Mohamed-Ali Cho, le pari offensif

Mohamed-Ali Cho plaît pour sa polyvalence et sa progression. Avec 5 buts et 4 passes décisives cette saison, le jeune ailier confirme son potentiel.

Sous contrat jusqu’en 2028, il est estimé à environ 15 millions d’euros. Un investissement conséquent, mais cohérent avec la stratégie marseillaise de miser sur des profils jeunes déjà aguerris à la Ligue 1.

Hicham Boudaoui, l’opportunité au milieu

Autre piste : Hicham Boudaoui. L’international algérien traverse une période délicate à Nice, avec un temps de jeu en forte baisse.

Estimé à 12 millions d’euros, il représente une opportunité intéressante pour renforcer l’entrejeu marseillais. Mais la concurrence s’annonce rude, avec notamment l’intérêt de Galatasaray et de clubs anglais.