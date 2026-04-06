La mise au point de Juster, l’incroyable statistique de l’OM et la décla mercato de Mathieu… Les 3 infos OM de ce lundi

Trois informations majeures agitent l’actualité de l’Olympique de Marseille ce lundi 6 avril. Entre discours mobilisateur en interne, statistiques inquiétantes et révélations mercato, le club phocéen se retrouve à un tournant de sa saison. À six journées de la fin, chaque détail pourrait peser lourd dans la course à l’Europe.

Le président de l’OM sort du silence et fixe le cap !

Malgré la défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1), le président intérimaire Alban Juster a tenu à faire passer un message fort. Présent en zone mixte, il n’a pas masqué sa frustration, mais a surtout insisté sur la qualité du contenu proposé par ses joueurs.

Selon lui, cette prestation fait partie des plus abouties de ces derniers mois. Il a ainsi appelé à capitaliser sur le travail réalisé par Habib Beye et son staff, dans l’optique du sprint final.

Le discours est clair : malgré le revers, rien n’est perdu. L’objectif du podium reste atteignable avec six matchs encore à disputer. Le dirigeant a également tenu à saluer les supporters marseillais pour leur soutien, soulignant l’importance de cette union dans la dernière ligne droite.

OM : une statistique alarmante à l’extérieur face au top 7

La défaite face à Monaco ne fait que confirmer une tendance très préoccupante pour Marseille. Le constat est sans appel : six déplacements chez des équipes du top 7 de Ligue 1, pour… six défaites.

Plus inquiétant encore, l’inefficacité offensive des Phocéens sur ces matchs : seulement deux buts inscrits. Une production très faible qui met en lumière les limites du collectif dans les confrontations à haute intensité loin du Vélodrome.

Cette série noire pèse lourd dans la course à l’Europe. Dans un classement extrêmement serré, chaque confrontation directe perdue réduit considérablement les marges de manœuvre.

Cependant, tout n’est pas encore figé. Le calendrier à venir offre des opportunités face à des équipes moins bien classées. La capacité de l’OM à corriger cette faiblesse à l’extérieur sera déterminante pour espérer accrocher une place européenne.

Mercato OM : la confidence de Jérémy Mathieu

Invité de Football Club de Marseille, Jérémy Mathieu a révélé être passé tout proche de rejoindre l’OM en 2017. À l’époque, alors qu’il quittait le FC Barcelone, le défenseur français était en contact avancé avec le club marseillais.

Le projet mené par Rudi Garcia correspondait à ses attentes, et l’intérêt était réciproque. Mais le transfert a finalement capoté à cause du veto du directeur sportif de l’époque, Andoni Zubizarreta.

Ce dernier doutait de la capacité physique du joueur à tenir sur la durée, notamment en raison de ses antécédents au tendon d’Achille. Un choix décisif qui a orienté la suite de carrière de Mathieu vers le Sporting CP.

Au-delà de l’aspect sportif, cette révélation met en lumière un regret personnel pour le joueur, supporter déclaré de l’OM depuis son enfance. Un épisode qui illustre les décisions structurantes prises à l’époque par la direction marseillaise.