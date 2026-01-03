Mercat : L’OM veut concurrencer la Premier League pour ce jeune défenseur ?

L’Olympique de Marseille explore plusieurs pistes défensives en vue du mercato hivernal, alors que la priorité reste aussi le renfort du milieu et du couloir droit. Parmi les profils suivis, celui de Charlie Cresswell, défenseur central de Toulouse, suscite un intérêt appuyé, mais la concurrence anglaise pourrait rapidement compliquer le dossier.

L’OM anticipe sur le secteur défensif

À l’approche du mois de janvier, la direction de l’OM affine ses priorités. Si le club phocéen cible en priorité un ou deux milieux de terrain ainsi qu’un ailier droit pour soulager Mason Greenwood, le chantier défensif n’est pas mis de côté. Les prestations jugées insuffisantes de CJ Egan-Riley et la volonté d’anticiper un éventuel départ futur de Leonardo Balerdi incitent les dirigeants marseillais à surveiller le marché des défenseurs centraux.

Dans ce contexte, Charlie Cresswell figure parmi les profils appréciés par le recrutement olympien. Selon une information de Ligue 1+, l’Olympique de Marseille suit de près le défenseur anglais du TFC. À 23 ans, l’ancien joueur de Leeds United s’est imposé comme un élément majeur de l’arrière-garde toulousaine depuis son arrivée à l’été 2024.

Titulaire régulier, Cresswell a encore débuté lors de la 17e journée de Ligue 1 face à Lens, confirmant son statut dans le dispositif de Toulouse. Sa puissance athlétique, son engagement défensif et sa régularité expliquent l’intérêt suscité par plusieurs clubs.

West Ham en embuscade pour Cresswell, Toulouse ferme la porte

Le dossier s’annonce toutefois complexe pour l’OM. Recruté pour environ 4,5 millions d’euros par le TFC, Charlie Cresswell a vu sa cote grimper rapidement. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 15 millions d’euros par Transfermarkt, mais Toulouse n’envisagerait pas de négocier en dessous d’un montant nettement supérieur, avoisinant les 25 millions d’euros.



Surtout, la concurrence étrangère est bien réelle. West Ham United, déjà attentif à la situation du joueur lors du dernier mercato estival, pourrait passer à l’action dès ce mois de janvier. Le club londonien traverse une période délicate en Premier League, avec l’une des défenses les plus perméables du championnat, et cherche activement à se renforcer dans l’axe.

Sous contrat avec Toulouse jusqu’en 2028, Cresswell reste un atout majeur pour le projet sportif du club haut-garonnais, qui souhaite le conserver. Pour l’Olympique de Marseille, engagé dans un mercato hivernal stratégique sous la direction de Roberto De Zerbi, le dossier s’inscrit donc dans une concurrence financière et sportive élevée, avec des marges de manœuvre limitées à court terme.