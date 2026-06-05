Mercato : 3 attaquants libres… des affaires à saisir par l’OM ?  

Le mercato olympien s’annonce, comme chaque été, agité. L’OM est dans une période de difficulté financière et va devoir réaliser son mercato à prix malin. Pour cela, rien de mieux que des profils en fin de contrat pour économiser sur les indemnités transferts. Tour d’horizon de trois attaquants en fin de contrat.

Paulo Dybala, le joyau argentin

Alors que la situation de Paulo Dybala est dans le flou, l’OM pourrait chercher à en profiter. En fin de contrat avec la Roma, Dybala pourrait ne pas prolonger son aventure dans le club de la Louve. Une décision qui intéresserait l’OM pour recruter un attaquant de classe mondiale à moindre coût. Âgé de 32 ans, Dybala sort d’une saison individuelle mitigée avec la Roma, notamment à cause de quelques blessures. L’international argentin (40 sélections) a joué 27 matchs toutes compétitions confondues, pour 3 buts et 7 passes décisives. Excellent en meneur de jeu juste derrière l’attaquant, il peut également évoluer sur l’aile ou sur le front de l’attaque. Mais son profil, doté d’une qualité technique exceptionnelle et d’une vision de jeu phénoménale, fait que c’est dans les petits espaces qu’il se montre le plus à son avantage. En arrivant à l’OM, il amènerait toute sa classe et son expérience dans une équipe un peu en manque de repère. Il viendrait diriger l’attaque à la baguette, avec sa qualité de passe dantesque.

Bamba Dieng, un retour revanchard ?

Après un premier passage mitigé à l’OM entre 2021 et 2023, le club olympien avait décidé de se séparer de Bamba Dieng en faveur de Lorient contre 7 millions. L’international sénégalais (22 sélections) sort d’une deuxième partie de saison exceptionnelle avec Lorient. Sur l’ensemble de la saison, il aura joué 25 matchs toutes compétitions confondues pour 15 buts et une passe décisive. Pas en confiance en première partie de saison, il a totalement explosé sur la deuxième. Evalué à 15 millions d’euros, sa côte n’a jamais été aussi haute. Alors que plusieurs clubs seraient intéressés par le joueur qui arrive en fin de contrat, notamment en Allemagne ou en Italie, il pourrait faire un retour triomphant et chargé de revanche à l’OM. Buteur pur, il pourrait venir remplacer un Pierre-Emerick Aubameyang vieillissant et offrir une alternative au profil d’Amine Gouiri. Très bon finisseur, Bamba Dieng brille également dans les duels. En renard des surfaces ou en profil plus technique, Dieng pourrait revenir à l’OM pour prouver sa valeur au Vélodrome.

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Myron Boadu, seconde chance en Ligue 1 ?

Débarqué à l’AS Monaco en 2021 avec l’étiquette de prodige du football néerlandais, Myron Boadu ne s’y est jamais imposé. Parti définitivement en 2025 au PSV Eindhoven, le retour dans son pays ne s’est pas passé comme prévu. Avec seulement 15 matchs joués toutes compétitions confondues, pour 3 buts, l’international néerlandais (1 sélection) a largement déçu, entre blessures et contre-performances. Il arrive au terme de son contrat et le PSV ne devrait pas lever l’année supplémentaire en option. Âgé de 25 ans, il est évalué à 4 millions d’euros. L’OM pourrait prendre le pari et le faire retourner en Ligue 1 à moindre coût, ce qui limiterait la casse en cas d’éventuel échec. Buteur pur, Boadu a encore un bon potentiel. Assez grand (1 mètre 83), il pèse dans les duels et possède une excellente qualité de finition. L’OM pourrait le signer comme recrue à petit prix, pour lui donner une seconde chance en Ligue 1. Un pari risqué, mais qui pourrait s’avérer payant.