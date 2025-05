Mercato : 3 pépites du championnat suisse à récupérer par l’OM…

L’Olympique de Marseille, sous la houlette de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, prépare activement la saison prochaine avec l’ambition de briller en Ligue des champions. Focus sur trois profils du Championnat Suisse qui pourraient dynamiser l’attaque et le milieu marseillais : Willem Geubbels, Bénie Traoré et Alvyn Sanches.

Willem Geubbels : un retour en France pour confirmer son talent

À 23 ans, l’attaquant français, formé à l’Olympique Lyonnais avant de passer par l’AS Monaco, s’est relancé en Suisse la saison dernière en rejoignant libre le FC Saint-Gall. Avec 17 buts et 3 passes décisives en 41 matchs, Geubbels a marqué les esprits. Ce profil polyvalent représente une option intéressante pour l’OM, qui pourrait y voir un remplaçant potentiel à Amine Gouiri. Un retour en France, dans un club disputant la Ligue des champions, serait une opportunité idéale pour ce joueur au parcours prometteur de confirmer les espoirs placés en lui dès ses débuts à Lyon.

Bénie Traoré : une pépite ivoirienne pour dynamiser les ailes

À 22 ans, l’ailier ivoirien Bénie Traoré, passé par plusieurs prêts dont un au FC Nantes la saison dernière, a brillé avec le FC Bâle. Auteur de 13 buts et 8 passes décisives en 36 matchs de championnat, il s’impose comme un joueur percutant, capable de déstabiliser les défenses adverses. Estimé à 7 millions d’euros, Traoré représente une solution crédible pour l’OM en cas de départ de Jonathan Rowe. Son profil explosif pourrait séduire Roberto De Zerbi, et un rôle de joueur de rotation dans l’effectif marseillais semble parfaitement à sa portée.

Alvyn Sanches : un pari suisse à fort potentiel

À 22 ans, le milieu offensif suisse Alvyn Sanches s’est révélé cette saison avec Lausanne-Sport, signant 12 buts et 4 passes décisives en 28 matchs. Malheureusement, une rupture des ligaments croisés lors de sa première sélection avec l’équipe nationale suisse a freiné son élan, avec un retour attendu fin octobre. Avec seulement un an de contrat restant et une valeur estimée à 14 millions d’euros, Sanches pourrait être une opportunité à saisir pour Pablo Longoria. Une offre entre 5 et 6 millions d’euros pourrait convaincre Lausanne-Sport, qui souhaiterait éviter un départ libre de son prodige. Avec la Coupe du Monde à venir, ce jeune talent pourrait également être valorisé pour une revente future.