Mercato : 3 talents d’Eredivisie à saisir par l’OM !

En quête de renouveau pour briller en Ligue 1 et sur la scène européenne, l’Olympique de Marseille, sous la houlette de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, va devoir se renforcer cet été. Voici trois jeunes talents que l’on vous propose en provenance du championnat néerlandais.

Troy Parrott

À 23 ans, l’attaquant irlandais Troy Parrott fait des étincelles à l’AZ Alkmaar. Avec 20 buts et 5 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues, il s’affirme comme un finisseur redoutable. Sa valeur marchande, estimée à 9 millions d’euros par Transfermarkt

Capable de jouer en pointe ou en soutien, Parrott pourrait être une alternative de choix à Amine Gouiri. Une proposition autour de 10 à 12 millions d’euros, bonus inclus, pourrait séduire les dirigeants néerlandais. Rejoindre Marseille, un club ambitieux en course pour la Ligue des champions, offrirait à Parrott une vitrine idéale pour s’imposer en Europe et intégrer durablement l’équipe d’Irlande pour la Coupe du monde 2026.

Sem Steijn

Du haut de ses 23 ans, Sem Steijn, milieu offensif du FC Twente, brille par sa créativité et son sens du but. Auteur de 31 buts et 8 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues, il est un moteur offensif polyvalent, capable d’évoluer en numéro 10 ou sur un côté. Sa valeur est estimée à 16 millions d’euros, mais son potentiel attire déjà plusieurs clubs européens.

Pour l’OM, Steijn représenterait un renfort idéal pour dynamiser le milieu offensif et offrir des options tactiques variées. Une offre de 25 millions d’euros pourrait convaincre Twente de lâcher son joyau. La perspective de jouer au Vélodrome et de disputer la Ligue des champions pourrait enthousiasmer le Néerlandais, qui rêve de se faire un nom à l’international. Cependant, des clubs anglais et allemands pourraient compliquer les négociations.

Igor Paixão

À 24 ans, l’ailier brésilien Igor Paixão s’est révélé comme un élément clé du Feyenoord, notamment grâce à ses performances en Ligue des champions. Avec 19 buts et 18 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues, il excelle par sa vitesse et sa capacité à déstabiliser les défenses, que ce soit à gauche ou à droite. Sa valeur marchande avoisine les 25 millions d’euros.

L’OM pourrait voir en Paixão un atout pour renforcer ses ailes et apporter de la percussion. Une offre de 30 millions d’euros pourrait suffire à convaincre Feyenoord, surtout si Marseille met en avant son projet européen. Un transfert à la Canebière permettrait à Paixão de viser une place en sélection brésilienne pour la Coupe du monde 2026, tout en s’imposant comme un acteur majeur en Europe. La concurrence de clubs comme l’Ajax ou West Ham reste toutefois un obstacle.