Mercato : Accord OM / Fenerbahçe pour Greenwood selon ce média turc !

Selon le média turc Fanatik, Fenerbahçe aurait trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille pour le transfert de Mason Greenwood. Le club stambouliote préparerait désormais l’arrivée de l’attaquant anglais afin de finaliser l’opération dans les prochains jours. À ce stade, cette information n’a toutefois pas été confirmée par l’OM ni par d’autres sources concordantes.

Fanatik annonce un accord à 45+5 millions d’euros avec l’OM

🟡🔵 Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya ile 45+5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. 45 milyon Euro’luk bonservis bedeli, Fransız ekibine vadeli bir şekilde ödenecek. 🔹 Mason Greenwood ile yıllık 11 milyon Euro maaş üzerinden 4 yıllık anlaşma sağlayan… pic.twitter.com/XCZFWVoeb4 — Fanatik (@fanatikcomtr) July 8, 2026



Le dossier Mason Greenwood continue d’alimenter le mercato estival. Cette fois, c’est Fanatik qui affirme que Fenerbahçe est parvenu à un accord avec l’Olympique de Marseille pour le transfert de l’attaquant anglais.

Selon le média turc, le montant de l’opération atteindrait 50 millions d’euros, sous la forme d’une indemnité fixe de 45 millions d’euros, complétée par 5 millions d’euros de bonus. Fanatik précise également que la partie fixe serait réglée de manière échelonnée par le club stambouliote.

Si cette information se confirme, Fenerbahçe franchirait une étape importante dans un dossier qui semblait jusque-là encore ouvert, plusieurs médias italiens expliquant ces dernières heures que le club turc n’avait pas encore répondu aux exigences financières de l’OM.

Un contrat de quatre ans attendrait Greenwood

Toujours selon Fanatik, Fenerbahçe aurait également trouvé un terrain d’entente avec Mason Greenwood. Le média évoque un contrat de quatre saisons, assorti d’un salaire annuel de 11 millions d’euros.

Le club turc souhaiterait faire venir l’attaquant anglais à Istanbul d’ici la fin de la semaine afin de procéder à la signature officielle des contrats. D’après Fanatik, Greenwood rejoindrait ensuite directement le stage de préparation de Fenerbahçe en Autriche.

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À ce stade, aucune confirmation officielle n’est venue appuyer ces informations. Ni l’Olympique de Marseille, ni Fenerbahçe, ni le clan Greenwood ne se sont exprimés publiquement sur un éventuel accord.

Le dossier reste donc à suivre, d’autant que plusieurs médias italiens faisaient encore état, ces dernières heures, de négociations toujours en cours autour de l’avenir de l’attaquant marseillais. De plus, l’OM aurait fixé comme montant minimum 55M€…