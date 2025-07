Mercato : Après Medina, l’OM tente de se faire prêter un autre défenseur argentin ?

L’Olympique de Marseille continue de suivre de près la situation du jeune défenseur argentin Aaron Anselmino, sous contrat avec Chelsea. Selon les informations de CaughtOffside, le club phocéen fait partie des formations intéressées par un prêt du joueur lors de ce mercato estival.

Recruté par Chelsea à l’été 2023 pour environ 16,5 millions d’euros, Anselmino avait été immédiatement prêté à Boca Juniors. De retour en Angleterre depuis janvier, il n’a quasiment pas joué en raison d’une blessure aux ischios-jambiers, ne disputant que deux minutes contre Benfica lors de la Coupe du Monde des Clubs. Désireux de relancer sa progression, Chelsea envisage un nouveau prêt pour lui offrir plus de temps de jeu.

