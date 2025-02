Mercato : Benatia a tenté de le faire venir à l’OM, il ouvre la porte à un départ !

En gros manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick ouvre la porte à un départ. Cet hiver, Medhi Benatia avait tenté de le faire venir…

L’OM s’était vraisemblablement positionné sur Endrick lors du mercato d’hiver dernier. Le jeune crack brésilien est au Real Madrid mais est en manque de temps de jeu. Pour retrouver les terrains, il ouvre la porte à un départ d’après les informations de Sport. Un bon coup à tenter cet été?

🚨🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 ! ARDA GÜLER 🇹🇷 𝗘𝗧 ENDRICK 🇧🇷 𝗩𝗘𝗨𝗟𝗘𝗡𝗧 𝗖𝗟𝗔𝗤𝗨𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗗𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗖𝗘𝗧 𝗘𝗧𝗘 👋 Les deux rongent leurs freins et sont prêts à accepter des prêts afin d’avoir du temps de jeu pour la CDM 2026 qui arrive. ⌛️ (@sport) pic.twitter.com/jT7JZoqQkA — BeFootball (@_BeFootball) February 18, 2025

Mercato OM : Benatia a tenté de récupérer un crack du Real Madrid cet hiver !

Au Brésil, Endrick a fait sensation. D’après ESPN, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom du jeune attaquant, en manque de temps de jeu au Real Madrid. Seulement, il est finalement resté sous les ordres de Carlo Ancelotti. Les Marseillais se sont dirigés vers Amine Gouiri en attaque.

❗️L’OM a tenté de recruter Endrick en prêt cet hiver. [🥇@ESPNBrasil] pic.twitter.com/c8FGW8BKvf — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 5, 2025

Gouiri, ce n’est toujours pas assez pour Duga…

Depuis son arrivée à l’OM, Amine Gouiri a changé l’équipe offensivement. Ses performances sont saluées par tous dans les médias et chez les supporters. Pourtant, Christophe Dugarry en attend plus. L’ex joueur de l’OM n’est pas encore impressionné par l’international algérien.

« L’OM que j’ai vu face à ASSE, je ne l’avais jamais vu. Depuis le début de la saison, je l’avais vu par moments, mais sur un match, avec autant de choses, j’ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que tout le monde s’est régalé. Si Marseille est capable de reproduire ça encore plus souvent, c’est déjà un plaisir de les voir jouer. Gouiri, je ne peux pas participer à ce genre de débat quand tu as fait deux matches. Il a montré qu’il a du talent, mais le haut niveau, c’est autre chose. Marseille c’est autre chose. Le plus gros progrès c’est la continuité. Il a montré qu’il sait montrer des buts. C’est comme Cherki. On sait ce qu’il sait faire, tout le monde le sait. Ce que je volais, c’est qu’il ait une continuité dans la performance. Et il commence à l’avoir », explique Dugarry sur RMC.