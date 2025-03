Mercato : « C’est intouchable pour l’OM ! « 

L’Olympique de Marseille prépare son mercato estival, et plusieurs noms circulent déjà. Lors de l’émission After Foot sur RMC Sport, Kevin Diaz a donné son avis sur deux pistes évoquées : Aymeric Laporte et Paul Pogba.

Selon le consultant, une arrivée du défenseur espagnol semble peu probable en raison de son salaire : « Son salaire est de 20M€ par an, donc c’est inaccessible pour l’OM. » Cependant, il reconnaît que son profil correspond parfaitement aux besoins du club : « C’est un joueur formé dans l’esprit Manchester City, Guardiola, il est à l’aise avec le ballon. »

En revanche, Diaz estime que Paul Pogba ne serait pas une recrue prioritaire pour l’OM : « Le souci, c’est que ce n’est pas du tout le secteur où Marseille a besoin de renforts. » Il rappelle que le club compte déjà des milieux comme Ismaël Bennacer, Adrien Rabiot et Valentin Rongier.

Pour Diaz, l’OM doit surtout se renforcer en défense et en attaque. Il met aussi en garde contre la relance de joueurs en manque de rythme : « Attention à ceux qui n’ont pas beaucoup joué et qui vont devoir enchaîner avec le championnat et la Ligue des champions la saison prochaine. »

Enfin, il souligne que Marseille devra cibler des joueurs confirmés mais accessibles : « Ce ne seront pas les meilleurs, cela restera de la deuxième division européenne. »

