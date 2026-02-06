Mercato : Cette fois c’est officiel pour Murillo !

L’Olympique de Marseille officialise le départ d’Amir Murillo. Le défenseur panaméen s’est engagé avec Besiktas dans le cadre d’un transfert estimé à 6 M€, bonus compris. Une opération qui acte la fin d’un cycle entamé à l’été 2023 sur la Canebière.

Un déclassement brutal après une intégration réussie

Arrivé à l’été 2023 en provenance d’Anderlecht, Amir Murillo avait rapidement trouvé sa place au sein de l’Olympique de Marseille. Recruté pour 2,5 M€, le latéral droit s’était imposé comme une solution fiable et polyvalente dans le couloir droit. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’international panaméen avait enchaîné les titularisations.

Au total, Murillo aura disputé 82 matches toutes compétitions confondues avec l’OM, pour un bilan de 6 buts et 9 passes décisives. Des statistiques solides qui traduisaient une implication régulière dans le jeu offensif marseillais, notamment lors de sa première saison.

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗔𝗺𝗶𝗿 𝗠𝘂𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 🤝 Le latéral 🇵🇦 s’engage avec Besiktas. pic.twitter.com/pGg92N3n0i — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 6, 2026

Une rupture consommée avec De Zerbi

La situation s’est brutalement tendue début février. À la veille d’un match de Coupe de France face à Rennes, Roberto De Zerbi avait publiquement ciblé l’attitude de Murillo, évoquant un manque d’intensité et d’engagement. Une sortie médiatique forte, qui a marqué un tournant définitif dans la relation entre le joueur et son entraîneur.

Mis à l’écart alors que le mercato était fermé dans les principaux championnats européens, l’OM a profité de la fenêtre turque, ouverte jusqu’au 6 février, pour finaliser son départ.

Besiktas officialise un contrat longue durée

Besiktas a confirmé avoir trouvé un accord avec Marseille pour le transfert définitif de Murillo. Dans son communiqué, le club stambouliote précise que le joueur a signé un contrat de 2 ans et demi, assorti d’une année supplémentaire en option. Le montant de l’opération est estimé à 6 M€, bonus inclus.

Ce départ permet à l’Olympique de Marseille d’alléger son effectif et de réajuster sa politique sportive, tandis que Besiktas récupère un défenseur expérimenté, immédiatement opérationnel pour la Süper Lig.