Mercato :Cette révélation de Ligue 1 n’avait pas convaincu De Zerbi !

Révélation de ce début de saison, Valentin Barco illumine la Ligue 1 sous les couleurs de Strasbourg. À seulement 21 ans, l’Argentin s’impose comme l’un des milieux les plus complets du championnat, après un parcours sinueux qui l’a mené de Boca Juniors à Brighton, sous les ordres de Roberto De Zerbi, aujourd’hui entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Des débuts compliqués en Europe

Né à Veinticinco de Mayo, Barco a très tôt attiré l’attention de Boca Juniors, qu’il rejoint en internat à 9 ans. Trois ans plus tard, il revient auréolé d’un titre international en Croatie avec les moins de 15 ans. Son retour dans sa ville natale a pris des allures de triomphe : « une source de fierté », a déclaré le maire, tandis que pompiers et supporters lui réservaient un accueil digne d’un champion.

Surnommé « El Colo » pour sa chevelure rousse, Barco débute en professionnel le 17 juillet 2021 contre l’Atlético Unión. À 16 ans, 11 mois et 23 jours, il devient le quatrième plus jeune joueur de l’histoire du club. « C’est le résultat d’un effort énorme pour moi et pour toute ma famille », confiait-il alors.

Mais son départ pour Brighton, en janvier 2024, contre 10 millions de dollars, crée la polémique. Juan Román Riquelme, président de Boca, critique un transfert « inadmissible », tandis que le joueur se défend : « Tout le monde rêve de jouer en Europe. » Ce rêve se transforme pourtant vite en désillusion. Malgré des louanges initiales, De Zerbi ne lui offre que sept apparitions lors de cette deuxième partie de saison 2023/2024. Il partira en prêt l’été suivant à Séville, qui ne s’avère guère plus concluant. Alors que De Zerbi quitte lui aussi la ville côtière anglaise pour Marseille dans le même temps, six mois plus tard Barco débarque à Strasbourg en prêt en février 2025.

Strasbourg, la renaissance

À Strasbourg, où il est transféré définitivement pour 10 M€ lors de l’été 2025, Barco a trouvé son équilibre. Repositionné en milieu relayeur par Liam Rosenior, il s’impose comme un joueur clé. Selon les statistiques, il est actuellement le milieu remportant le plus de duels offensifs en Ligue 1, devant Bouaddi (LOSC) et Boudaoui (Nice).

Le consultant Omar Da Fonseca résume parfaitement sa métamorphose : « Il apporte sa hargne et son côté âpre. Barco, c’est un joueur inspiré et inspirant, contagieux et énergisant. »

En quelques mois, Valentin Barco a transformé les échecs de Brighton et Séville en moteur de progression. Et si Roberto De Zerbi l’avait entrevu avant tout le monde, c’est en Alsace que « El Colo » est en train de prouver qu’il peut bel et bien devenir l’un des grands milieux de Ligue 1.