Mercato : Cible prioritaire de l’OM l’été dernier, il pourrait quitter un adversaire en Ligue des Champions !

Cible identifiée de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, le défenseur équatorien Joel Ordóñez pourrait quitter le Club Bruges dès cet hiver. Selon le journaliste Ekrem Konur, Liverpool est désormais en pole position, une évolution de taille à quelques semaines d’une confrontation européenne programmée le 28 janvier en Belgique.

Liverpool en avance sur le dossier Ordóñez

L’information a été révélée par le spécialiste des transferts Ekrem Konur. Sur ses réseaux, le journaliste a indiqué : « Liverpool est sur le point de conclure un accord pour le défenseur du Club Bruges, Joel Ordóñez ! Les Reds travaillent également sur une offre potentielle pour Karim Adeyemi afin de renforcer leur attaque. » Une déclaration claire, qui confirme l’intérêt très concret du club anglais pour l’international équatorien.

Âgé de 21 ans, Joel Ordóñez s’est imposé comme un élément clé de la défense du Club Bruges, attirant l’attention de plusieurs clubs européens. Son profil athlétique, sa capacité à défendre en avançant et sa marge de progression en font l’un des jeunes défenseurs les plus suivis du marché. Si l’opération venait à se concrétiser rapidement, Bruges pourrait être contraint de se réorganiser défensivement en pleine saison.

Un regret persistant pour Roberto De Zerbi et l’OM



L’OM connaît bien le dossier. L’été dernier, Roberto De Zerbi avait clairement identifié Joel Ordóñez comme une priorité défensive. Le club marseillais avait étudié la faisabilité du transfert, sans parvenir à répondre aux exigences financières du Club Bruges, jugées trop élevées pour les équilibres économiques olympiens.

Contraint de revoir ses plans, l’Olympique de Marseille s’est finalement renforcé avec Facundo Medina, Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Des choix cohérents sportivement, mais qui n’ont pas effacé l’intérêt initial du technicien italien pour le défenseur équatorien, considéré comme un profil parfaitement adapté à son projet de jeu.

Le possible départ de Joel Ordóñez vers Liverpool ne concerne donc pas uniquement le mercato. Il pourrait aussi peser sur l’équilibre du Club Bruges à l’approche du match européen prévu le 28 janvier en Belgique face à l’OM. Une donnée supplémentaire à surveiller de près, tant sur le plan sportif que stratégique, alors que le marché hivernal s’apprête à entrer dans sa phase décisive.