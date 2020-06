Mercato conccurent OM : Lyon ne fait rien pour retenir un joueur clé ?

Si l’OM va devoir vendre pour un montant estimé à 60M€, Lyon devrait aussi vendre un ou deux éléments importants cet été. Le président Aulas ne ferait rien pour retenir Houssem Aouar…

Alors que la crise liée au Covid-19 aurait pu remettre en cause son départ, Lyon ne serait pas contre le départ de son milieu relayeur, Houssem Aouar. Selon l’Equipe, l’OL aurait pu essayer de le convaincre mais cela ne semble vraiment pas la tendance. Le média sportif précise qu’aucune démarche concrète n’a d’ailleurs été entamée en ce sens. Les deux clubs favoris pour le recruter son City et la Juve. Si les Citizens avaient la faveur du joueur, l’interdiction de disputer de Coupes d’Europe pour deux saisons par le Fair Play Financier (même le club a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport) aurait refroidi le joueur…

Jacques-Henri Eyraud ne veut pas solder ses joueurs…

Du côté de l’OM, Jacques-Henri Eyraud s’est ouvert au trading mais ne veut pas faire de soldes à l’OM. Il l’avait expliqué sur RMC.

« Tout le monde n’est pas à vendre. Ce n’est pas le temps des soldes à l’OM. C’est vrai, il va falloir avoir des résultats en matière de trading, de cession et c’est normal, a expliqué le président marseillais. On va tout faire pour mettre en place une structure et une organisation qui permettra d’y arriver. » JHE – source : RMC