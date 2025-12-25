Mercato Concuents OM : bientôt libre, Giorgi Tsitaishvili affole la Ligue 1 et déjà toute l’Europe

Auteur d’une prestation remarquée face au PSG, Giorgi Tsitaishvili s’impose comme l’un des profils les plus convoités du moment. En fin de contrat en juin prochain, l’ailier géorgien du FC Metz suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1, mais aussi de formations européennes comme Villarreal ou la Lazio.

La performance de Giorgi Tsitaishvili contre le Paris Saint-Germain, le 13 décembre dernier, n’est pas passée inaperçue. Percutant, à l’aise dans les duels et techniquement inspiré, l’ailier du FC Metz a confirmé sa montée en puissance après plusieurs semaines d’adaptation à la Ligue 1. International géorgien à 28 reprises, le joueur de 25 ans est désormais au cœur de nombreuses discussions en coulisses, notamment en raison de sa situation contractuelle.

Une opportunité de marché très surveillée

Prêté par le Dynamo Kiev, Giorgi Tsitaishvili arrive au terme de son contrat en juin prochain et sera libre de s’engager avec le club de son choix. Une donnée qui attire logiquement l’attention de nombreux recruteurs, à la recherche de renforts offensifs à coût maîtrisé. En forme ces dernières semaines, l’ailier reste sur deux buts lors de ses quatre derniers matches de championnat, confirmant son influence croissante au sein de l’effectif messin.

Né en Israël et fils d’un ancien joueur professionnel, Tsitaishvili possède un parcours déjà riche. Avant son arrivée en Lorraine, il s’est forgé une solide expérience à l’étranger, notamment en Pologne avec le Lech Poznań et le Wisła Cracovie, puis en Espagne sous les couleurs de Grenade. Lors de la saison 2023-2024, il s’est illustré en Liga 2 avec un bilan de sept buts et quatre passes décisives, avant de franchir un nouveau cap en Ligue 1.

Ligue 1 et Europe déjà à l’affût

Cette situation n’a pas échappé aux clubs français. Selon plusieurs sources concordantes, l’Olympique Lyonnais et le LOSC suivent de près le dossier du joueur géorgien en vue de l’été prochain. Son profil offensif, capable de faire la différence en un contre un, correspond aux besoins de ces deux formations attentives à l’équilibre financier.

À l’étranger, la concurrence est également bien présente. En Italie, la Lazio Rome s’est renseignée sur sa situation. Mais c’est surtout Villarreal qui se montre actif. Le club espagnol peut compter sur l’influence de Georges Mikautadze, ancien joueur du FC Metz désormais au Sous-marin jaune, qui pousse en interne pour attirer son compatriote et reformer un duo géorgien en Liga.

Entre l’intérêt marqué de la Ligue 1 et les sollicitations venues d’Europe, Giorgi Tsitaishvili, également représenté par l’agent de Khvicha Kvaratskhelia, dispose de plusieurs options pour la suite de sa carrière. À partir du 1er janvier, son avenir pourrait rapidement s’accélérer.