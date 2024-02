< Mercato concurrent OM : Le PSG veut encore s'offrir un joueur du Bayern ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…) Alors que le départ de Kylian Mbappé semble se préciser, le PSG pourrait récupérer un joueur offensif du Bayern après avoir récupérer Lucas Hernandez !

En effet, selon le correspondant de Bild, Lukas Fischer, « Serge Gnabry au Paris Saint Germain se prépare pour un transfert cet été cette année. Il serait le meilleur candidat pour préparer le départ potentiel de Kylian Mbappé. Le FC Bayern est prêt à respecter les souhaits des joueurs. Le PSG regarde Gnabry depuis longtemps. Les négociations sont menées par le président du PSG, Nasser Al Khalefi, qui entretient de très bonnes relations avec les patrons du Bayern, notamment Karl Heinz Rummenigge. Joueur enthousiasmé par ce déménagement car il adore passer du temps à Paris. »

— Lukas Fischer (@lukasjfischer) February 11, 2024