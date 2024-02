Riolo flingue l’OM qui « n’est pas un club normal ! »

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo s’est à nouveau exprimé concernant le dossier Jonathan Clauss et la façon dont il a été traité par la direction de l’Olympique de Marseille. Le journaliste a fustigé les méthodes de Pablo Longoria !

Dans l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur l’affaire Jonathan Clauss. Le journaliste ne comprend pas les méthodes de Pablo Longoria:« Toute cette histoire n’est pas claire. S’il est comme ils disent, dans ce cas-là tu ne dis pas « à l’entraînement je vois pourquoi c’est un international« , a affirmé Riolo. Et puis le dimanche il n’est pas titulaire. Mets-le sur le banc. Pour le prochain match, mets-le sur le banc et sors-le même du groupe. Si vraiment c’est le collectif qui prime, soyez cohérents jusqu’au bout et mettez-le en tribunes », a-t-il ajouté.

« Vous noterez qu’il y a la même histoire avec Guendouzi, on n’était pas loin avec Boubacar Kamara… »

Riolo voit des similitudes avec des affaires passées : « Sur les dernières années à l’OM, vous noterez qu’il y a la même histoire avec Guendouzi, on n’était pas loin avec Boubacar Kamara… Il y a une sorte d’habitude avec ce genre de choses à Marseille ces derniers temps. Je me demande si c’est seulement un hasard. C’est un peu bizarre. La manière dont on parle de Clauss montre que l’OM n’est pas un club normal. »

« Longoria voulait se débarrasser du gros salaire de Clauss, mais il n’y a pas eu de clients pour l’acheter »

« Clauss a un passé qui ressort avec parfois des histoires un peu curieuses de ce genre-là avec des gens qui l’entourent et des agents un peu curieux. J’ai déjà entendu des histoires pas tout à fait nettes. Je peux croire cette histoire, avait indiqué récemment Riolo. Mais cette espèce de règlement de compte alors que maintenant il est resté, à un moment où l’OM ne va pas bien du tout… Tu n’as pas réussi à t’en débarrasser, j’ai bien compris que Longoria voulait se débarrasser de son gros salaire, mais il n’y a pas eu de clients pour l’acheter », a-t-il déclaré. Riolo trouve maintenant logique que les dirigeants fassent machine-arrière : « Maintenant, qu’est-ce que tu veux faire ? Il ne faut pas le plomber puisque tu vas en avoir besoin. Il le balance comme s’il voulait que le public le siffle. »