Mercato OM: Longoria prêt à négocier avec un club anglais pour le départ de cette recrue estivale ?

Arrivé en star l’été dernier à l’Olympique de Marseille en provenance de Sheffield United pour 17 millions d’euros, Iliman Ndiaye a eu du mal à trouver son rythme. D’après les informations de la presse anglaise, l’international sénégalais pourrait effectuer son retour en Angleterre.

Arrivé en fanfare l’été dernier en provenance de Sheffield United contre la somme de 17 millions d’euros, Iliman Ndiaye n’a pour l’heure pas convaincu à l’OM. Cet hiver déjà, il a été question d’un retour à Sheffield, seulement six mois après son départ du club anglais. « Tout le monde connaît son histoire ici et moi plus que quiconque, parce qu’il était un jeune joueur à mon époque et qu’il s’est entraîné avec l’équipe toute la saison […] C’est un joueur fabuleux, un joueur exceptionnel. Mais pour ce qui est des spéculations, je ne veux pas m’en mêler. Je ne suis pas prêt à parler de qui que ce soit. Je me concentre sur le groupe que nous avons« , avait affirmé Chris Wilder, son ancien entraîneur.

Crystal Palace intéressé par Ndiaye

Selon les informations révélées par The Sun, il ne s’agirait pas cette fois-ci de Sheffield, promu et lanterne rouge de Premier League, mais de Crystal Palace. D’après le média britannique, le club de la capitale anglaise souhaiterait enrôler le Sénégalais dès l’été prochain.

À noter que Crystal Palace s’est déjà renseigné auprès de la direction olympienne pour le cas Ndiaye. Les Eagles se montrent assez optimistes pour une éventuelle transaction.

Mercato OM: grosses révélations sur le dossier Vitinha !

Arrivé l’hiver dernier contre la somme 32 millions d’euros (plus gros transfert de l’histoire du club), Vitinha n’a pas convaincu à l’Olympique de Marseille. L’attaquant portugais a rejoint le Genoa sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 25 millions d’euros. D’après les informations du journal L’Équipe, le recrutement du joueur de 23 ans ne faisait pas l’unanimité en interne…

Arrivé pour 32 millions d’euros l’hiver dernier (recrue la plus chère de l’histoire) à l‘OM , Vitinha n’a pas réussi à convaincre sous le maillot olympien. Le Portugais a finalement rejoint le Genoa sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 25 millions d’euros. Selon L’Équipe, le transfert de l’ancien attaquant de Braga était loin de faire l’unanimité en interne…

Le quotidien sportif affirme que Vitinha n’avait fait l’object d’aucun rapport préalable de la cellule de recrutement. Une piste venue de Javier Ribalta (ex-directeur du football), à la suite de l’échec sur le dossier Terem Moffi, validée par Roberto Malfitano, responsable du scooting à l’OM.

À noter qu’en interne, cette piste était loin de convaincre les dirigeants, dont une partie estimait que le joueur n’était pas encore dimensionné techniquement pour être l’avant-centre du club phocéen.

OM: Rongier fracassé par les supporters !

Actuellement 8e de Ligue 1, l’Olympique de Marseille vit une saison très difficile. Lors de la réunion organisée en début de semaine entre les dirigeants, le staff, les joueurs et les supporters marseillais, Valentin Rongier n’a pas été épargné par les critiques.

L’OM, 8e de Ligue 1, n’en finit plus de décevoir. Les Olympiens ont une nouvelle fois concédé un nul (1-1) ce vendredi soir face à Metz lors de la 21e journée de Ligue 1. Ce mardi, soit deux jours après la défaite des Phocéens à Lyon (1-0), la direction, le staff et les joueurs de l’OM ont participé à une réunion en présence des représentants des groupes de supporters. Durant cette entrevue, le capitaine de l’OM Valentin Rongier en a pris pour son grade. Et ce malgré le fait que le milieu français soit blessé depuis le 4 novembre dernier face à Lille (0-0).

« Rongier est trop lisse, on lui a fait comprendre qu’il ne véhiculait pas l’image du club »

« Rongier est celui qui a plus pris la parole. On lui a rien dit de méchant, juste qu’il était trop lisse à l’image de cette équipe. C’est un bon gars, mais on lui a fait comprendre qu’il ne véhiculait pas l’image du club », a ainsi confié un supporters marseillais dans les colonnes de La Provence.

À noter que le quotidien affirme également que Valentin Rongier pourrait refouler les terrains à la fin du mois de février ou au début du mois de mars. Des dates qui laisseraient espérer un retour dans le groupe marseillais pour la rencontre face à Clermont le 2 mars prochain comptant pour la 24e journée de Ligue 1.

