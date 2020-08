Mercato concurrent OM : Lyon veut dégraisser son effectif

Selon des informations livrées par L’Équipe, Lyon chercherait des portes de sortie à plusieurs joueurs. Les postes concernés sont les attaquants et les latéraux.

Le club de Jean Michel Aulas souhaiterait se séparer de trois joueurs : Bertrand Traoré, Kenny Tete et Youssouf Koné. Le premier, arrivé dans le Rhône à l’été 2017, n’aura jamais su s’imposer comme un titulaire indiscutable sur la durée. De plus, avec le nouveau système, en 3-5-2, utilisé par Rudi Garcia, le Burkinabé n’entre plus dans les plans de l’ancien coach à l’OM. Concernant les deux autres, la concurrence à leur poste les pousserait vers la sortie. Pour Kenny Tete, même configuration que son ancien coéquipier à l’Ajax cité précédemment. Et dans la hiérarchie, Léo Dubois et Rafael le devancent. Enfin, Youssou Koné. Débarqué au club lors du mercato estival dernier, dans l’optique de remplacer Ferland Mendy, parti au Real, l’ancien lillois n’a pas fait ses preuves. Melvin Bard et Maxwell Cornet sont prioritaires à son poste de latéral gauche.

Une absence en Coupe d’Europe pourrait précipiter des départs à l’OL

Et ces rumeurs de départs pourraient prendre du poil de la bête, en cas de non participation à une coupe d’Europe pour le club de Jean-Michel Aulas. Car même si le club rhodanien n’est pas pressé de vendre, sa situation sportive la saison prochaine pourrait contraindre la direction à dégraisser un effectif, qui serait beaucoup trop chargé quantitativement parlant, pour des compétitions nationales seulement. Actuellement en ballotage favorable pour l’accession en quart de finale de C1 (victoire 1-0 sur la Juve au match aller, match retour ce vendredi 7 août), les hommes de Rudi Garcia doivent remporter la compétition s’ils veulent jouer l’Europe en 2020-21.