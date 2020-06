Mercato concurrent OM : Maurice (Rennes) pourrait déjà piocher dans l’effectif lyonnais ?

L’OM n’a toujours pas trouvé son directeur sportif. Le mercato du club olympien est au point mort, mais que font les concurrents ? FCMarseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. L’intérêt du Stade Rennais pour l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Martin Terrier est désormais réel.

Le transfert de Martin Terrier se trouverait sur la bonne voie. Florian Maurice, l’ex-directeur sportif de l’Olympique Lyonnais pourrait préparait son premier gros coup en recrutant l’attaquant français…

Martin Terrier pour 15 millions d’euros ?

Selon RMC, le Stade Rennais discute avec Martin Terrier et serait même proche d’un accord avec le joueur de Lyon. Il reste cependant au club breton la négociation avec l’OL et Jean-Michel Aulas. Florian Maurice, l’homme qui l’avait fait venir de Lille vers l’OL pourrait donc réitérer l’opération de Lyon vers le Stade Rennais.

De plus, L’attaque lyonnaise serait bien bouchée pour Martin Terrier qui verrait alors d’un bon œil un déménagement vers Rennes. Selon L’Equipe, les négociations deviennent plus claires, l’OL demanderait 15 millions d’euros plus 4 millions de bonus. Cependant, un accord pourrait être trouvé au-dessus de 10 millions d’euros plus bonus pour un joueur qui souhaite partir…

Le chiffre : 46

C’est le nombre de minutes disputées en moyenne par Martin Terrier lors de la saison 2019/2020 avec Lyon. (1312 minutes en 28 matches).