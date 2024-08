Mercato concurrent OM : Monaco lâche un gros chèque pour un Néerlandais?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le mercato de l’AS Monaco continue de s’activer en défense. Annoncé sur le départ, Monaco n’a pas tardé à trouver le remplaçant de Vanderson. Jordan Teze devrait s’engager avec les Monégasques contre 12M d’euros.

Victorieux 1-0 face à l’AS Saint-Etienne pour la première journée de Ligue 1, le mercato de l’AS Monaco n’est pas bouclé. En effet Jordan Teze est attendu en début de semaine sur le rocher pour passer sa visite médicale. Le latéral droit du PSV devrait arriver contre un chèque de 12M d’euros, un soulagement pour le joueur : « j’ai reçu un appel hier soir m’informant que tout était bouclé. C’était un soulagement pour moi. Un fardeau est tombé de mes épaules. Il fallait juste attendre ». L’opération se fait en prévention du très probable départ de Vanderson dont Tottenham souhaite s’offrit les services.

Ex-OM, Mandanda décisif sur penalty

Geronimo Rulli a arrêté un pénalty lors de son premier match avec le maillot de l’Olympique de Marseille, ce samedi à Brest. Ce qui a occasionné un certain nombre de réactions sur les réseaux sociaux de supporters marseillais peu habitués à cette petite prouesse. Et pourtant… Le pensionnaire du poste de gardien à l’OM pendant plus d’une décennie, Steve Mandanda, s’est signalé hier soir en stoppant le pénalty de la recrue star de l’OL, Georges Mikautadze. Un arrêt réellement décisif puisque le score était alors de 2-0 en faveur des Rennais, une transformation de Mikautadze aurait relancé le match à 2-1 avec un dernier quart d’heure à jouer…

