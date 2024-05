Mercato concurrents OM : Duel entre Nice et Monaco pout ce milieu de terrain coté à 10M€ !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors qu'Ineos a décidé de se concentrer sur Manchester United, Nice va changer d'entraineur et de directeur sportif, mais aurait déjà une cible au milieu de terrain !

En effet, selon le média Telegraph.rs, Nice aimerait recruter le milieu de terrain international coréen Hwang In Beom. Le joueur de 27 ans joue à l’Étoile Rouge de Belgrade et dispose d’un contrat jusqu’en 2026. Le joueur a beaucoup voyagé, il a quitté la Corée du Sud en 2019 pour rejoindre le Canada, puis la Russie en 2020 puis des aller retour avec Séoul pour enfin débarquer en Grèce en 2022 et donc en Serbie en septembre 2023. Ce dernier a participé à 35 matches toutes compétitions confondues cette saison, il a marqué 6 buts et délivré 6 passes décisives.

Selon le média Monaco est aussi un candidat à son recrutement, Nice serait disposé à proposer que 7 millions d’euros alors que son club en espère 10!

Nice et Monaco vise Hwang In Beom ?

Nice va changer de coach puisque Francesco Farioli va rejoindre l’Ajax Amsterdam. Selon FootMercato, « des discussions vont avoir lieu dans les prochaines heures entre le représentant de Genesio et la direction niçoise au sujet d’une éventuelle venue du coach de l’OL et de Rennes qui est également suivi par le LOSC. » Nice pourrait donc être le premier à dégainer, sachant que l’OM ou encore Lille cherche aussi un entraineur.