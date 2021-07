Mercato concurrents OM : Galtier veut déjà doubler Lille pour un gardien ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Récemment nommé entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier s’active sur le mercato. À l’affût sur Ersin Destanoglu, le technicien niçois espère doubler son ancien club, Lille, également intéressé par le profil du gardien.

Peu après son départ du Nord, Christophe Galtier a déjà trouvé un nouveau banc du côté de l’OGC Nice. L’ancien technicien lillois s’active sur le mercato et tenterait de doubler son ancien club dans un dossier. À en croire les informations du journaliste Ignazio Genuardi, les dirigeants niçois seraient intéressés par le profil d’Ersin Destanoglu et tenteraient de l’attirer en Côte d’Azur cet été. Mais le journaliste révèle que Lille souhaiterait aussi rapatrier le gardien de Besiktas après le départ de Mike Maignan à l’AC Milan.

une offre niçoise ?

Désireux de renforcer son effectif le plus rapidement possible, l’OGC Nice pourrait bientôt passer à l’action. Toujours selon les informations d’Ignazio Genuardi, le club niçois devrait rapidement formuler une offre pour tenter de convaincre Besiktas de céder son portier. Même si aucun montant n’a filtré, l’OGC Nice est optimiste puisque les négociations avancent positivement. Les discussions vont se poursuivre entre les deux clubs et le joueur dans les prochains jours. Cette saison, Ersin Destanoglu a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues. International turc, il a également été le gardien titulaire de la Turquie pendant l’Euro 2020. Transfermarkt estime sa valeur marchande à 5,5M€.

on va faire en sorte que notre équipe s’exprime avec beaucoup d’énergie – CHRISTOPHE GALTIER

Après s’être installé sur le banc de Nice, Christophe Galtier a fait part de ses ambitions et de sa joie d’être avec les Aiglons la saison prochaine.

« Dans le choix de mon arrivée, je connais la ferveur, la fougue des supporters niçois. Ils sont en attente, ils ont eu certainement de la frustration la saison dernière de ne pas pouvoir venir au stade. Je veux tout simplement leur dire que je suis très heureux, très fier, très impatient de les rencontrer. C’est très sincère. On va faire en sorte que notre équipe, leur équipe, s’exprime avec beaucoup d’énergie. Au moins autant que ce qu’ils peuvent dégager quand vous venez jouer ici. J’avais pris la décision de quitter le LOSC quel que soit le résultat obtenu. J’ai regardé les projets qui pouvaient m’intéresser. J’ai rapidement pensé que le projet d’Ineos-OGC Nice pourrait me correspondre par rapport à ce que je sais faire et ce que je veux faire. Je ne viens pas pour l’argent. » Christophe Galtier – Source : France Bleu (29/06/2021)