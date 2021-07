FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, Sergio Ramos. est à la recherche d’un nouveau club. À l’affût, le PSG serait sur le point d’enrôler le défenseur central espagnol.

Paris démarre fort son mercato. Après avoir officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum et en attendant celles de Gianluigi Donnarumma et d’Achraf Hakimi, le PSG est sur le point de réaliser un grand coup. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid où il a évolué 16 ans, Sergio Ramos ne compte pas arrêter sa carrière et cherche un nouveau challenge.

SERGIO RAMOS D’ACCORD AVEC PARIS

Comme l’a annoncé RMC Sport, l’ancien défenseur madrilène a trouvé un accord avec Paris pour un contrat de 2 ans. À en croire les derniers échos, il devrait rapidement passer sa visite médicale et s’engager avec le club de la capitale. Sky Germany annonce que sa visite médicale est programmée pour vendredi ou samedi. Dans la hiérarchie des défenseurs centraux, Sergio Ramos sera en concurrence avec Marquinhos ainsi que Presnel Kimpembe. Malgré ses 35 ans, nul doute que l’Espagnol devrait prétendre à une place de titulaire dans le onze de départ parisien.