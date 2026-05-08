Mercato concurrents OM : Lyon, Lille et Rennes visent cette valeur montant de la Ligue 1 !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Auteur d’une saison remarquée avec l’AJ Auxerre, Kevin Danois s’impose comme l’un des jeunes milieux les plus suivis du championnat. Le joueur de 20 ans attire déjà plusieurs clubs de Ligue 1 et d’Angleterre à l’approche du prochain mercato estival.

Le nom de Kevin Danois risque d’animer les prochaines semaines du marché des transferts. Révélation de la saison du côté de l’AJ Auxerre, le milieu de terrain poursuit une progression rapide au plus haut niveau. Lancé chez les professionnels en 2023 avant de participer activement au titre de champion de Ligue 2 décroché en 2024, l’international Espoirs français s’est imposé comme un titulaire incontournable dans l’entrejeu bourguignon.

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Kevin Danois, nouvelle valeur montante de la Ligue 1

Dans un championnat où les profils complets au milieu de terrain sont particulièrement recherchés, Kevin Danois se distingue par son activité, sa qualité technique et sa capacité à casser les lignes. Le numéro 5 de l’AJA a également franchi un cap dans l’impact offensif cette saison.

En 54 matches disputés en Ligue 1 depuis ses débuts, le joueur affiche désormais trois buts et une passe décisive. Un chiffre retient particulièrement l’attention : ses trois réalisations ont toutes été inscrites depuis l’extérieur de la surface. Selon les données relayées par la Ligue 1, aucun autre joueur du Top 5 européen ne présente un total aussi élevé de buts marqués exclusivement de loin cette saison.

Sous contrat jusqu’en 2029 avec le club bourguignon, le natif de Basse-Terre reste néanmoins très surveillé sur le marché.

Lyon, Rennes, Lille et Newcastle suivent le dossier

D’après les informations de Foot Mercato, plusieurs clubs français ont déjà manifesté leur intérêt pour Kevin Danois. L’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et le LOSC suivraient attentivement l’évolution de sa situation en vue du prochain mercato.

À l’étranger, la Premier League reste également attentive. Newcastle surveillerait le dossier, alors que Bournemouth avait déjà tenté sa chance avec une offre estimée à 11 millions d’euros avant la prolongation du joueur en octobre dernier.

La situation sportive de l’AJ Auxerre pourrait jouer un rôle important dans ce dossier. Actuellement 16e de Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat, le club reste sous la menace d’un barrage. Dans ce contexte, l’avenir de Kevin Danois pourrait rapidement devenir l’un des sujets chauds du prochain été, y compris pour les concurrents directs de l’OM sur le marché français.