Mercato concurrents OM : Niang (Rennes) refuse de rejoindre le dernier de Premier League ?

Il a été longuement évoqué du côté de l’Olympique de Marseille cet été, M’Baye Niang serait attiré par l’Angleterre mais pas dans tous les clubs…

Arrivé l’été dernier au SRFC, M’Baye Niang pourrait déjà effectuer ses bagages. Mis de côté par son entraineur Julien Stéphan, le Sénégalais cherche une porte de sortie. Et selon The Sun, l’attaquant de 25 ans aurait émis le souhait de rejoindre la Premier League à ses dirigeants. Et plus précisément le club de West Bromwich Albion, rajoute le média anglais. L’ancien du Torino et du Milan AC, en Italie, aurait également demandé à sa direction de partir sous la forme d’un prêt. Cependant, selon l’Equipe le joueur ne serait pas emballé par le projet du dernier de Premier League…

WBA, pas un projet pour M’Baye Niang ?

Mécontent de l’arrivée de Serhou Guirassy à Rennes, M’Baye Niang vivrait mal la situation. De plus, Julien Stéphan ne l’a pas convoqué lors des deux dernières rencontres de Ligue 1 remportées par les Bretons (à Nîmes, 4-2, et face à Monaco, 2-1). Un temps annoncé à l’OM, le finaliste de la CAN a clairement un statut d’indésirable à Rennes et doit se trouver une porte de sortie d’ici la fin du mercato.

STAT :

La saison dernière, M’Baye Niang a inscrit 15 buts en 36 rencontres, toutes compétitions confondues, avec le Stade Rennais. Le Sénégalais a contribué à la troisième place des Bretons en championnat, synonyme de qualification en C1.