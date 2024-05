Mercato concurrents OM : Nice lance le jeu des chaises musicales !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Alors qu’Ineos a décidé de se concentrer sur Manchester United, Nice va changer d’entraineur.

En effet, Nice va changer de coach puisque Francesco Farioli va rejoindre l’Ajax Amsterdam. Selon FootMercato, « des discussions vont avoir lieu dans les prochaines heures entre le représentant de Genesio et la direction niçoise au sujet d’une éventuelle venue du coach de l’OL et de Rennes qui est également suivi par le LOSC. » Nice pourrait donc être le premier à dégainer, sachant que l’OM ou encore Lille cherche aussi un entraineur.

Genesio vers Nice ?



En effet, l’entraîneur Francesco Farioli serait proche d’un départ de l’OGC Nice. Selon le journal De Telegraaf, le coach italien a trouvé un accord avec l’Ajax Amsterdam sur la base d’un contrat de trois ans. Le club néerlandais va devoir trouver un accord avec Nice car Farioli est sous contrat jusqu’en juin 2025. Le directeur sportif Florent Ghisolfi devrait lui aussi changer d’air cet été. Le dirigeant est attendu à l’AS Roma, les négociations avancent bien selon le quotidien L’Équipe. Nice pourrait tenter de recruter Grégory Lorenzi de Brest pour le remplacer…

Farioli et Ghisolfi sur le départ !

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BREAKING: #Ajax reach agreement with #Farioli

🇫🇷 BREAKING : L’Ajax trouve un accord avec Farioli

🇮🇹 BREAKING: l’Ajax raggiunge un accordo con Fariolihttps://t.co/3DoDoiJaP2 — Mike Verweij (@MikeVerweij) May 14, 2024



Actuellement 5ème et à 6 points de l’AZ (4ème) avec un match en plus, l’Ajax ne devrait pas disputer une compétition européenne la saison prochaine. Cette saison chaotique devrait se conclure par un changement d’entraîneur. En effet, nommé en intérim jusqu’à la fin de la saison en remplacement Hedwiges Maduro et de Maurice Steijn, John van’t Schip ne poursuivra pas l’aventure au-delà de cette saison. Selon De Telegraaf, le coach de Nice, Farioli, auteur d’une bonne saison avec les Aiglons intéresserait l’Ajax. Mais le numéro 1 sur la short-list serait le manager néerlandais Erik ten Hag.

À la recherche d’un nouvel entraîneur, l’Ajax Amsterdam a coché le nom de Francesco Farioli, sous contrat avec Nice jusqu’en 2025. https://t.co/HJv4Dt5vbQ pic.twitter.com/fsMSQtkLfB — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 26, 2024

Un retour au pays pour Ten Hag

L’entraîneur de Manchester United est donc la priorité des dirigeants du club le plus titré des Pays-Bas, mais à quel prix ? « Le plus important, c’est l’entraîneur, car nous ne pouvons pas commettre d’erreur », confie Marijn Beuker, directeur du développement au Telegraaf. Manchester United est actuellement 6ème et à 7 points de Tottenham 5ème. Des résultats plutôt décevant qui pourraient conduire les dirigeants anglais à évincer Ten Hag. Une opération qui ferait donc la plus grande joie de l’Ajax, qui attend et espère le retour de son ancien coach avec impatience.

« Combien de temps sommes-nous prêts à attendre Erik ten Hag ? Le premier entraînement est prévu pour la mi-juin, nous voulons donc avoir des éclaircissements au plus tard fin mai et de préférence même plus tôt. Nous ne voulons pas aller trop vite, car alors vous bloquez les choix. Mais il arrive un moment où vous voulez continuer. Sinon, le carrousel des entraîneurs commencera à tourner et vous courrez le risque de manquer de bonnes options. Aussi parce que vous ne savez pas si quelqu’un veut venir chez nous. Le mercato approche et nous ne pouvons pas attendre trop longtemps avec le staff. »