Mercato concurrents OM : Rennes a tenté de récupérer un autre champion du monde ?

Le Stade Rennais s’apprête à perdre son gardien de but Edouard Mendy. Si l’officialisation du transfert met du temps, c’est parce que les Bretons aurait tenté Giroud dans la transaction…

Le leader du championnat, Rennes, aurait essayé d’enrôler Olivier Giroud à Chelsea, nous apprend L’Équipe. Le club breton est en passe de vendre son gardien Edouard Mendy, à Chelsea. Et si l’officialisation du transfert met du temps à arriver c’est parce que les Bretons auraient souhaité récupérer l’attaquant de l’Équipe de France. Les dirigeants rennais voulaient l’ancien Montpelliérain (en prêt gratuit) + 40 M€ pour libérer leur portier sénégalais.

Giroud devrait bien rester à Chelsea

Problème, l’ancien Gunners a prolongé en mai dernier son bail d’une année avec Chelsea. Giroud est lié avec les Blues jusqu’en juin 2021. Et il l’a récemment évoqué dans une interview au Progrès, qu’il se sentait bien à Londres et qu’il voulait continuer l’aventure outre-manche. Edouard Mendy devrait donc s’engager dans les prochaines heures avec Chelsea et devrait bien côtoyer l’attaquant des Bleus. Le montant du transfert s’orienterait autour des 25 M€ (bonus compris).

STAT :

Olivier Giroud a marqué 8 buts en 18 apparitions de Premier League, la saison dernière. Ce lundi, l’attaquant des Bleus n’a pas pris part au succès des siens sur la pelouse de Brighton (3-1), pour la reprise du championnat.